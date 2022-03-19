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高雄火鍋店槍擊案 歹徒曾要搶路人機車

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市新興區六合一路某火鍋店今晚發生槍擊案，黃姓男子吃火鍋時，歹徒一進火鍋店，就朝他開槍，他右胸及右手中彈倒地，警、消據報，將他送往高醫急救中。據路人指出，歹徒逃出火鍋店後曾要搶車逃走，但沒搶成，後來徒步逃離。初步了解，疑似汽車買賣糾紛引起這場槍擊案，確實原因仍調查中。

據了解，今晚9點30分許，黃姓男子（38歲）在火鍋店用餐，持槍歹徒進入店內，便朝他開槍，他右胸及手部中彈，歹徒開槍隨即逃離。黃姓男子血流滿地，一度昏迷，案發後，高雄市警局長黃明昭立即趕赴火鍋店瞭解案情，表示傷者已經恢復意識。

火鍋店槍擊案發生時，店內顧客被突來的槍響嚇一跳，顧客說，當時聽到店內靠廁所的地方傳來槍聲，都嚇了一跳，後來發現1名男子倒地，開槍的男子馬上跑出店外。

在火鍋店外的婦人當時正要停機車，見穿白色上衣的男子，衣袖還沾血，走來要搶她的機車，她大叫「不行」，連忙拔走機車鑰匙，這名男子便徒步離去。

警、消據報趕抵火鍋店，將受傷倒地的黃姓男子送往高醫急救。據初步了解，中彈的黃姓男子是高雄市仁武區某中古車行員工，疑因汽車買賣糾紛，與對方結怨。警方已掌握特定對象，正追緝涉案男子。

高雄市新興區六合一路火鍋店今晚發生槍擊案，1男子中2彈送醫。記者林保光／翻攝
高雄市新興區六合一路火鍋店今晚發生槍擊案，1男子中2彈送醫。記者林保光／翻攝
高雄某火鍋店內發生槍擊案，救護人員從店內救出滿身是血的黃姓男子。圖／讀者提供
高雄某火鍋店內發生槍擊案，救護人員從店內救出滿身是血的黃姓男子。圖／讀者提供
高雄某火鍋店內發生案，警消正在店內救人。圖／讀者提供
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火鍋 槍擊

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