天母車禍1死2傷 居民曾盼路口設紅綠燈但未果

•台北市文山區再興社區今下午1點左右發生頂樓女兒牆倒塌事故，大量磁磚、水泥塊掉落，鋼筋裸露在外，一輛自小客車經過時，差點就被掉落的水泥塊砸到，停在社區下方一輛黑色轎車遭砸毀，現場已拉起封鎖線，住戶等70多人緊急疏散。北市建管處指出，再興社區屋頂確實有既存違建存在，不過是否與女兒牆掉落或有其他公共安全疑慮，還要再進一步調查。

2022-03-19 19:13