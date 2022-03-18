美福燒8天又復燃 消防員研判倉儲內這物是禍首

桃園蘆竹美福倉儲3月10日起火悶燒多日，因外牆結構為鋼板、泡棉夾層，造成消防人員射水不易，火勢在牆面悶燒整整一周，昨晚17日才殘火處理完畢，未料今晚8點多6樓第三面又陷入火海，現場待命人員入室搶救，目前火勢已經控制，消防人員研判因堆積肉品油脂多才又復燃。

桃園市消防局為因應美福倉儲特殊外牆，日前從高雄市調派全台唯一一台重機具大鋼牙，逐步將牆面拆除後才順利將水柱射入撲滅，由於火勢悶燒長達一周，昨17日現場1樓、6樓經測試無溫度僅剩下淡煙，消防縮小警戒人車只留4輛車待命，直到下午4點40分殘火處理完畢。

未料今天晚間約7點半，在場駐守的蘆竹分隊回報表示發現6樓有火煙冒出，桃園市消防局緊急再出動83名人力、35輛消防車到場灌救，初步確認沒有人員傷亡。

據了解，消防人員第一時間考量火勢不大，有入室搶救、架設砲塔射水，所幸經過日前重機具拆除外牆已經讓灑水相對容易，火勢目前已經獲得控制；也有現場消防員研判，因倉儲內仍堆積大量肉品，油脂較多才會再度復燃。