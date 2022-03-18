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酒後談俄烏戰爭爆口角 挺俄男竟持菜刀砍傷友人

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮一名陳姓男子與2名友人相約飲酒，酒過三巡後談到俄烏戰爭，因立場不同爆發口角，挺俄羅斯的陳男竟持菜刀，攻擊挺烏克蘭的陳姓友人，造成友人頸部、手部被刀子割傷，陳男行凶後逃回家中，警方獲報到現場採證，掌握凶嫌身分後，案發6小時內逮捕陳嫌，依殺人未遂罪嫌移送法辦。

警方調查，37歲的陳男與林姓、陳姓友人因工作認識，17日晚間與另一名林姓友人，相約到吉安鄉南華村友人家中工寮喝酒聊天，晚間11時許聊到俄烏戰事，37歲陳男支持俄羅斯，另一名51歲陳男則是同情烏克蘭遭到入侵，雙方一言不合，加上幾杯黃湯下肚，爆發口角。

陳嫌隨手從工寮廚房拿起菜刀，朝陳男揮刀攻擊，陳男則舉起椅子抵禦，頸部、手部被割出長約6公分的傷口。在場林男見狀連忙上前勸阻，將傷者送醫救治，經手術縫合傷口後，沒有生命危險。

警方獲報後迅速展開偵辦，封鎖現場由鑑識小隊採證，發現血跡和犯案用的菜刀，陳嫌則已逃離。專案小組掌握家住吉安鄉光華村的陳男涉有重嫌，今天清晨5時許循線到住處逮捕還在睡夢中的陳男。警詢時，陳男坦承因酒後一時情緒失控，才會持刀攻擊朋友，自己也覺得非常後悔。

吉安警分局副分局長盧廣勳表示，17日晚間11時許接獲醫院轉報有刀傷案件，調查發現陳姓受害人等3人相約飲酒，一言不合發生肢體衝突，陳姓受害人被砍傷手、頸部，由在場友人送醫救治，沒有生命危險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

花蓮陳姓男子（中）酒後與朋友聊到俄烏戰事立場不同，竟持菜刀砍人，遭警方逮捕。記者王燕華／翻攝
花蓮陳姓男子（中）酒後與朋友聊到俄烏戰事立場不同，竟持菜刀砍人，遭警方逮捕。記者王燕華／翻攝
花蓮陳姓男子（中）酒後與朋友聊到俄烏戰事立場不同，竟持菜刀砍人，警方火速逮人並查扣犯案用的菜刀。記者王燕華／翻攝
花蓮陳姓男子（中）酒後與朋友聊到俄烏戰事立場不同，竟持菜刀砍人，警方火速逮人並查扣犯案用的菜刀。記者王燕華／翻攝

吉安 俄羅斯 烏克蘭

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