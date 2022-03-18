影／破壞電纜釀停電 桃機罰包商14萬 偕同航警強化保安

本月11日晚間6點多在桃園機場第二航廈發生大停電，追查後發現是由兩名工人所為，兩人使用油壓剪偷剪電纜所釀禍，桃園機場乃是國家重要關鍵基礎設施，桃機公司和航警局將改善機場保安提升保安層級，並加強承包廠商管理及人員安全查核，以避免類似事件再次發生。

此次造成停電事件的鍾姓、徐姓兩名工作人員，是屬於第二航廈消防水炮系統整建案的工作人員，桃園機場公司就合約面先依「承攬廠商違反安全衛生規定罰款標準一覽表」，扣罰新臺幣14萬元，目前合約亦先暫停執行；針對機場相關損失，亦將依法進行求償。

航空警察局在14日接獲桃機公司報案後立即展開追查，並於4小時內迅速緝獲2名犯嫌，偵訊後移送桃園地檢署偵辦。目前全案以被告2人涉嫌加重竊盜及民用航空法等罪嫌重大偵辦中，法院也以上開罪嫌裁准羈押，至於是否另有犯罪動機以及共犯，目前正由檢警專案小組積極查證中。

航空警察局局長鄭明忠表示桃園機場是國家重要關鍵基礎設施，本案發生後，航警局除已全面清查機場施工地點外，並將配合桃機公司進行保安脆弱點之盤點及檢討，找出應再強化之處持續改善，同時配合桃園機場公司加強承包廠商管理、人員安全查核及已於兩航廈中央車道增設駐點保全哨，航警局也已派員加強巡邏守望，強化相關防護作為。

桃園機場公司也表示將強化此次發生事件的中央車道防護，增設保全哨位以人員及巡邏車駐點守望，亦協調航警局加強巡檢，隨時注意可疑之人事物，必要時主動盤查，以確認其於該區之必要性。中央車道的進出也升級防護層級，機場公司原本已針對進入車輛以車證管制，未經核可車輛禁止進入該區。並偕同航空警察局定期檢視各項安全防護，進行保安脆弱點之檢討。經此次事件將參考其他國際機場作法，強化機場保安作為。

桃園機場公司指出針對施工人員部分，要求施工單位每日收工時確實清點人員並回收通行證，每日上工前再發還；監造單位亦需落實監督施工人員進出管制，隨時抽查人數及施作區域需相符合，將法治宣導化為實際作為強化。機場公司官網並設有施工通報平台，將目前在航廈內進行的工程包括施工期間、起訖時段及申請單位均臚列其中，以利訊息透明及加強施工查察。

另對於外界質疑為何嫌犯剪高壓電線，人卻平安無事，機場公司澄清該電纜架為距離地面超過4公尺，垂掛於天花板之高架電纜架，佈滿各式管線，嫌犯持油壓剪亦是站在包覆絕緣皮之其他電纜上，人員並未接地形成導電通路，故不會感電；且其剪斷電纜時其電纜之導體與電纜接地層連接之瞬間，機場保護開關立刻跳脫，實為電力系統正常運作之結果。

桃園機場公司表示依照民用航空法第101條，「以強暴、脅迫或其他方法危害飛航安全或其設施者，處七年以下有期徒刑、拘役或新臺幣九十萬元以下罰金」。機場公司強調機場範圍內CCTV覆蓋率極高，且24小時監視中，呼籲有心人士切勿以身試法。