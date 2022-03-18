聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／淡水男未戴安全帽被攔查 緩起訴又吸毒這下可慘了
新北市淡水區蔡姓男子，因涉毒檢察官偵查後，給予緩起訴處分。日前他沒戴安全帽騎車上班，遭警攔下盤查，卻被搜出毒品。蔡男怕被撤銷緩起訴，不斷向警求饒「拜託！放過我吧，我還在緩刑期間！」警不予理會，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦，檢察官複訊後裁定，須入監執行。
經查證，47歲蔡姓男子，去年11月因涉毒品案，經檢察官偵查後，給予緩起訴之處分。怎料，上周二晚上6時許，蔡男因趕著上班，騎車沒戴安全帽，被轄區巡邏警發現，趨前攔下盤查。
蔡男面對警方詢問，神情慌張語帶顫抖，一下兩手搓動，一下又緊抓著隨身背包，警覺得可疑，大聲斥喝：「你背包是有藏什麼嗎？」蔡男見無法閃避，主動打開背包，警隨即搜出2支毒品吸食器問蔡「這是吸食器沒有錯嗎？」、「有沒有粉自己拿出來？」
蔡男支吾其詞「有……在我身上……」隨即從身上掏出一包，毛重約0.45公克毒品安非他命交給警察，還向警求饒「我因毒品案件，去年11月檢察官給予緩起訴處分」、「拜託！放過我吧，我還在緩刑期間！」、「我不是故意要做壞的」等話希望警方能放他一馬。警方不予理會，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌移送法辦，檢察官複訊後裁定，須入監執行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言