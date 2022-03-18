影／淡水男未戴安全帽被攔查 緩起訴又吸毒這下可慘了

新北市淡水區蔡姓男子，因涉毒檢察官偵查後，給予緩起訴處分。日前他沒戴安全帽騎車上班，遭警攔下盤查，卻被搜出毒品。蔡男怕被撤銷緩起訴，不斷向警求饒「拜託！放過我吧，我還在緩刑期間！」警不予理會，一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌送辦，檢察官複訊後裁定，須入監執行。

經查證，47歲蔡姓男子，去年11月因涉毒品案，經檢察官偵查後，給予緩起訴之處分。怎料，上周二晚上6時許，蔡男因趕著上班，騎車沒戴安全帽，被轄區巡邏警發現，趨前攔下盤查。

蔡男面對警方詢問，神情慌張語帶顫抖，一下兩手搓動，一下又緊抓著隨身背包，警覺得可疑，大聲斥喝：「你背包是有藏什麼嗎？」蔡男見無法閃避，主動打開背包，警隨即搜出2支毒品吸食器問蔡「這是吸食器沒有錯嗎？」、「有沒有粉自己拿出來？」