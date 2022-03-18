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影／他空手販毒想騙3萬元 結局是被噴辣椒水、車遭搶
台中市民劉姓男子昨凌晨遭歹徒噴辣椒水，車子被開走，經警方以車追人，經警方漏夜追緝到台東市區，查獲嫌犯陳男等5人，至此案情大白，原來是劉空手販賣毒品K他命，意圖騙取3萬元，引發雙方拉扯，陳等人開走劉的車，在車內找K命未獲即棄車，經雙方互控，警方依妨害自由罪嫌將陳男及同夥錢男、潘男移送台中地檢署偵辦，何姓、林姓少年移少年法庭；而劉男被依詐欺、傷害等罪移送。
劉姓男子昨天凌晨向台中市警六分局報案，指稱與人有交易糾紛，在西屯區凱旋路與大鵬路口，遭對方隫辣椒水後將車開走，員警於距離現場1公里處大鵬路與信平路口尋獲該車，並全力追緝歹徒。
台中市警六分局偵查隊組成專案小組，辦案成員「以車追人」，從中市「飛象過河」展開數百公里追緝，昨天下午5時，在台東市區逮獲陳嫌（21歲），錢嫌（19歲）、潘嫌（20歲），以及17歲何姓少年、16歲林姓少年等5人。
警方經漏夜調查，查出是樁毒品糾紛案件，劉男假裝要賣毒品K他命3萬元給陳等人，卻空手而來，致雙方發生糾紛，陳等人開走劉的車是為了在車內找毒品，在找不到毒品後即棄車，逃回台東市老家，被警循線逮獲。經雙方互控，警方將雙方分別移送法辦。
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