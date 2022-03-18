影／受父影響飯店接待轉從警 愛狗成新北首位女控犬員

新北警犬隊控犬員李佳蓉，受退休警父影響，從飯店接待轉職從警。6年前她以決力與誠意打動警犬隊長，破例招入成了首位女控犬員。對她而言，能與警犬一起工作，比待外勤更適合自己。同時，警犬的單純直性，也時刻提醒自己，要以純淨的心待人、不忘從警初衷。

新北市控犬員李佳蓉，帶領的工作犬「阿土伯」。記者曾伯愷／攝影

新北市警犬隊控犬員李佳蓉，101年年特班結業，銘傳大學應用日語學系畢業，日文、英文都不錯的她，因喜歡與人接觸，初入社會選擇在飯店擔任接待人員，但飯店工作一成不變，讓她思索著「要一直做這個行業嗎？」

「轉警職受父影響！」李佳蓉說，飯店工作2年，有天跟朋友聊起未來，得知滿多朋友「都在考公職」，她心想是不是該轉換跑道。她上網爬文，看看哪些公職或是行業適合自己？

突然腦海浮現小時候，父親從警時的工作樣態，心想不也是與人接觸的行業嗎？幾經思索，認為警察工作應適合自己，在與家人商量過後，決定投身報考並如願錄取「101年警察特考」，經18個月教育與實務訓練後，結業分發新北市土城警分局廣福派出所服務。

「一樣是與人接觸，心態卻不同」李佳蓉回憶，在飯店工作，面對的旅客都是面帶愉悅，自己工作時，也是用同樣心情去服務旅客。但從警後，遇到的是有需求、犯刑案的民眾，反而是要跳脫自我，以一個執法者的角色去給予協助。雖然兩者工作都是為民服務，但心態上卻明顯大不同。

「從警助人有成就感，也無愧從警初衷」李說，記得在派出所服務時，遇到一起曲折離奇的死亡案件，因承辦時花了很多時間，不眠不休協助處理。事件告一段落，家屬對她說了句「謝謝」當下所有的辛勞與疲憊化縷輕煙，覺得可以幫助到人很有成就感，也無愧從警初衷。

對於為何要加入警犬隊？李佳蓉解釋，她很喜歡狗，自己也養了3隻毛小孩。她記得從警第4年，有次看到新北市警犬隊在招募控犬員公告。她當下不由地一陣歡喜「天啊！可以當警察，又可以跟狗一起工作！」就去報名應試。

孰料，報名時才知警犬隊沒招女控犬員，但她不放棄極力爭取，警犬隊長還給她軟釘子「即使獲選，也沒有女生宿舍可以住」、「只有機房勉強幫妳隔出一個空房間，這樣雜亂的環境妳也願意住嗎？」希望她能知難而退。

誰知，李佳蓉態度堅持表明「即使環境沒有那麼好，我也願意接受挑戰，希望可以錄取我？」這不放棄的決心與誠意，打動當時警犬隊長，於2016年准予她加入警犬隊，成為新北市警犬隊首位女控犬員。

「怎麼學會跟狗溝通」李說，依稀記得初入警犬隊時很受挫，看著學長們，用一顆球或是食物，就可讓狗聽口令做動作。心想照本宣科應該也是可以？沒想到，完全不是這麼一回事。第一堂訓狗就受到震撼教育，開始學習「該怎麼跟狗做溝通？」

記得現在帶的毒品偵蒐犬叫做「阿土伯」，牠是在11個月大的時候開始帶領，剛開始訓練時，感覺牠眼神透露出徬徨、比較沒有自信，比較玻璃心。後來自己調整訓練方式，多花時間與牠互動建立信任，慢慢培養累積感情，建立起不僅是夥伴而是家人情感。

「訓練有成果，偵破毒品案」李佳蓉說，現在帶控的偵蒐犬叫做「阿土伯」，牠11個月大的時候才開始帶領，牠比較沒有自信、玻璃心，後調整訓練方式，花了很多時間與牠互動建立信任。去年「阿土伯」配合北市刑大在中和一家物流公司，偵蒐毒品包裹，在確認有毒品藏在包裹內時，自己帶的偵搜犬，沒有辜負期望完成任務，當下真的很開心，也覺得很有成就感。