永和分屍案兇嫌起訴 全認罪痛哭恐老母親沒人照顧

符姓男子因父親年老力衰，去年11月25日將父親接回家中照顧，但因認為父親「照顧需求過高」，4天後以枕頭悶死父親，再將父親屍體藏在住家頂樓加蓋，並在8天後將屍體分屍丟棄，新北地檢署今依殺害尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴。

檢警調查，符男父母已離婚多年，符母由符男照顧，父親則獨住。符男孝順，對母親照顧無微不至，即使父親與家庭感情生疏，他仍在父親住療養院時常去探望。因父親年老力衰，符男去年11月25日將父親接到家裡同住。4天後，符因認為父親「照顧需求過高」，以枕頭將父親悶死，再將父親屍體藏在住家頂樓加蓋。

符男犯案後唯恐他入獄沒人照顧年邁老母，去年12月8日決定毀屍滅跡，晚間先將父親屍體肢解後，放入行李箱內，再於隔天凌晨2、3時許拖著行李箱走到新北市永和區水源橋上，把行李箱連同屍體、分屍工具丟到瓦窯溝內。

兩天後民眾發現溝內有異物通報，中和區所人員指示雨水清疏廠商到場勘查，卻看到符父上半身軀幹，嚇得報警處理；警方循線追蹤，12小時後逮捕符男。