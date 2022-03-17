快訊

挺反質詢 蘇貞昌：立委把官員當狗罵的時代該過去了

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永和分屍案兇嫌起訴 全認罪痛哭恐老母親沒人照顧

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

符姓男子因父親年老力衰，去年11月25日將父親接回家中照顧，但因認為父親「照顧需求過高」，4天後以枕頭悶死父親，再將父親屍體藏在住家頂樓加蓋，並在8天後將屍體分屍丟棄，新北地檢署今依殺害尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴。

檢警調查，符男父母已離婚多年，符母由符男照顧，父親則獨住。符男孝順，對母親照顧無微不至，即使父親與家庭感情生疏，他仍在父親住療養院時常去探望。因父親年老力衰，符男去年11月25日將父親接到家裡同住。4天後，符因認為父親「照顧需求過高」，以枕頭將父親悶死，再將父親屍體藏在住家頂樓加蓋。

符男犯案後唯恐他入獄沒人照顧年邁老母，去年12月8日決定毀屍滅跡，晚間先將父親屍體肢解後，放入行李箱內，再於隔天凌晨2、3時許拖著行李箱走到新北市永和區水源橋上，把行李箱連同屍體、分屍工具丟到瓦窯溝內。

兩天後民眾發現溝內有異物通報，中和區所人員指示雨水清疏廠商到場勘查，卻看到符父上半身軀幹，嚇得報警處理；警方循線追蹤，12小時後逮捕符男。

符男對於犯行全認，供稱是因認為父親「照顧需求過高」才會決議下手，非常擔心年邁母親以後無人照顧，檢方今以殺害直系血親尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴。

新北地檢署今依殺害直系血親尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴永和分屍案兇嫌符男。記者翁至成／攝影
新北地檢署今依殺害直系血親尊親屬、毀損遺棄屍體罪起訴永和分屍案兇嫌符男。記者翁至成／攝影

延伸閱讀

竹東砍頸命案凶嫌落網 檢警正釐清行凶動機

北市前議員常中天聚賭 認罪獲不起訴

公車司機飆幹XX想認罪 法官同理心判無罪：他保護乘客

板橋8名前市民代表收受曾煥嘉賄賂 全認罪最重被判3年徒刑

相關新聞

影／受父影響飯店接待轉從警 愛狗成新北首位女控犬員

新北警犬隊控犬員李佳蓉，受退休警父影響，從飯店接待轉職從警。6年前她以決力與誠意打動警犬隊長，破例招入成了首位女控犬員。...

檢方訊問12小時 林姿妙請回

宜蘭地檢署指揮廉政署兩度搜索偵辦宜蘭縣政府涉弊案，昨再度傳訊縣長林姿妙與其兒女林羿伶、林佑澤、前立委楊吉雄兄弟等6人，以...

檢廉追查宜縣府涉弊案 林姿妙等6人訊後均請回

宜蘭地檢署指揮廉政署兩度搜索，偵辦宜蘭縣政府涉弊案，今天再度傳訊縣長林姿妙與其兒女、前立委楊吉雄兄弟等6人，以釐清貪汙治...

檢廉傳訊整整12小時 林姿妙吐心聲：司法快調查還清白

宜蘭地檢署指揮廉政署兩度搜索，偵辦宜蘭縣政府涉弊案，今再度傳訊縣長林姿妙與其兒女、前立委楊吉雄兄弟等6人，以釐清貪汙治罪...

中和警開槍擊中乘客右腦6天後腦死 他媽媽泣：器捐

新北市中和區上周發生警匪槍戰，一輛賓士車拒檢竄逃，警方情急開3槍嚇阻，其中一發子彈貫穿後車窗，擊中後座鍾姓男子右腦。事發...

爭3子女打官司 王力宏、李靚蕾調解9小時達成這共識

藝人王力宏與李靚蕾爆婚變風波後，為3名子女親權行使、探視方式等在台灣打官司，李靚蕾聲請改定未成年子女權利義務行使負擔，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。