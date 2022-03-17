誤會村長友人與前妻交往一怒開槍 花蓮男判刑6年10個月

花蓮縣富里鄉石牌村長楊文慶去年10月遭人開槍，緊急送醫救回一命。檢警查出楊的陳姓友人懷疑前妻與楊交往，心生怨憤，趁楊坐在田邊與友人聊天時，持土造長槍朝背部射擊。花蓮地方法院依殺人未遂等罪，判處陳應執行有期徒刑6年10個月，全案可上訴。

楊文慶去年10月9日下午4時許，與江姓友人坐在石牌村富北河堤防汛道路田邊聊天，突然遭人從後方開槍。楊右背中彈，子彈從右肩射入，橫過胸膛，卡在左肩腋下，造成他左肋骨、左肩骨折，右後胸壁有開放性傷口，左肺損傷。

56歲陳男行凶後駕車逃逸，楊請江姓友人報案，自己駕車返家等救護車趕到送醫，救回一命。陳男當天深夜遭警方拘提到案。

事發後原本傳出是財務糾紛，但檢警調查發現，陳姓凶嫌與曾姓妻子在去年5月離婚，他懷疑前妻與楊交往，起了殺意，曾向兒子表示要將曾和楊「帶走」。

陳男供稱，行凶的土製長槍是他在富里鄉山區拾獲；行凶當天，他駕車將裝填喜德釘、鋼珠的槍枝上膛後，架在車窗上，還沒扣扳機槍枝就自己擊發，他只是想要嚇嚇楊，沒有殺人犯意。

楊文慶證稱看到陳男停車對他開槍，並表示，他和陳男平常很好，但不知道對方夫妻離異。陳男前妻也說，和楊文慶只是認識很久的朋友。