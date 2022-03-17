影／台中玩命關頭 警用偵防車包夾...毒嫌遭困牆邊

販毒嫌犯石男、李男租屋在台中市北屯區，警方前年底前往圍捕，在嫌犯租屋處門口，見到要外出的石嫌，他一見員警拔腿狂奔，往巷內逃竄，警駕偵防車追緝，以偵防車將石嫌夾在圍牆上，讓他無法動彈，予以逮捕，再到租屋處內逮同夥李嫌，查扣大批毒品、以及手槍子彈等物，台中地檢署依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將2人起訴。

台中市警局刑事警察大隊偵二隊，前年底逮獲多名藥腳，往上手追查，掌握發現居住於中市的李嫌（40歲）及石嫌（30歲）涉有重嫌，並據李、石2嫌生活習性及接觸對象，終鎖定2嫌藏匿於中市北屯區某租屋處內。警方調查，李、石2嫌平日透過LINE、微信等通訊軟體與買家聯繫，並以「男的、女的」作為毒品代號躲避警方追緝，警立即報請台中地檢署檢察官偵辦。

警方於準備攻堅搜索過程時，石嫌於住處門口發現大批警力即拔腿狂奔，為防止石嫌於巷弄內逃竄，警方駕駛偵防車循石嫌逃逸方向追緝，見情況急迫、當機立斷，立即以偵防車將石嫌「夾」在圍牆上，而且「夾」得恰到好處，不僅讓石嫌動彈不得，無法再繼續逃竄，偵防車與犯嫌也都毫髮無傷，石嫌見警方駕駛技術如此了得，只好乖乖束手就擒。