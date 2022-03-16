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銀行VIP取款卻遭拒 台南男速繳2次毒駕罰鍰帳戶才解凍

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

31歲王姓男子分別於2018、2019年駕駛轎車兩度毒駕，經市府裁處9萬、12萬元罰鍰，35歲洪姓男子2015年毒駕也經裁罰6萬元罰鍰，2人均逾期未繳納遭強制執行，其中，王男因在國外經商，調度資金受阻，才發現銀行帳戶遭凍結，立即通知台南分署盡速收取存款解除扣押，帳戶才解凍。

台南分署指出，王男分別於2018、2019年駕駛轎車，行經台南市中西區北門路及西門路，經員警攔查測試檢定有吸食毒品，經台南市府交通局裁處9萬、12萬元罰鍰，逾期未繳納，經移送台南分署強制執行。

今年2月間分案，執行人員調查發現他有存款可供執行，核發執行命令扣押其存款。王男因銀行帳戶被凍結，取款遭拒，這才發現事情大條了，馬上打電話向書記官表示，他是銀行VIP客戶，長期在國外經商，不知因毒駕遭裁罰21萬元，請分署盡速收取存款，解除扣押，以利資金調度。經書記官照會銀行確認已足額扣押後，帳戶才解凍。

無獨有偶，洪男於2015年間駕駛轎車，行經中西區民生路，經員警攔查測試檢定有吸食毒品，經交通局裁處6萬元罰鍰，逾期未繳納，經移送台南分署強制執行。

台南分署表示，今年1月間分案，執行人員調查發現洪男有保管金及存款可供執行，分別扣得保管金4萬1千多元及存款1萬8千多元，今天也足額扣押保管金及存款。

王男是銀行VIP客戶，長期在國外經商，不知因毒駕遭裁罰21萬元，請台南分署盡速收取存款，解除扣押，以利資金調度。圖／本報資料照
王男是銀行VIP客戶，長期在國外經商，不知因毒駕遭裁罰21萬元，請台南分署盡速收取存款，解除扣押，以利資金調度。圖／本報資料照

台南 毒駕 毒品

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