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假釋在外又賣毒 男開槍拒捕還企圖與警同歸於盡被起訴

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導

一名綽號「鐵管」的61歲洪姓男子，曾因販毒入獄假釋在外，又於1月18日涉嫌販賣一級毒品海洛因及二級毒品安非他命，於3月14日被雲林地檢署起訴。洪嫌於警方搜索時，開槍拒捕，企圖與警方同歸於盡，所幸彈道偏差，警員並無受傷。

綽號「鐵管」的61歲洪姓男子及29歲楊姓、22歲林姓男子，在雲林、彰化及屏東等地區，買賣大量海洛因及安非他命，經雲林地檢署檢察官黃立夫指揮雲林縣警察局刑事警察大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊組成專案小組，於3月14日偵查終結。

洪嫌曾因販毒遭判入獄，聲請假釋獲准在外，仍不知悔悟，購入大批槍枝、彈藥及毒品。經專案小組連日跟監蒐證，向法院聲請搜索票，於1月18日前往被告洪嫌屏東縣東港鎮租屋處執行搜索，洪嫌見警方前來拘捕，竟生與警方同歸於盡之念頭，持制式手槍朝警方霹靂小組成員射擊，所幸彈道偏差，子彈從警員身旁擦身而過，幾經勸說才停止對峙，同時搜索到大批槍彈及毒品。

同（18）日，警方也在雲林縣斗六市某酒店，當場查獲被告洪嫌的毒品上游，在楊嫌、林嫌身上查扣533公克海洛因及1118公克安非他命等大量毒品，並查獲改造之MP9烏衝鋒槍1把（含彈匣1個、子彈14發）、制式手槍1支及非制式之改造手槍2支（含彈匣5個、子彈254發）、彈殼2顆、彈頭2顆、電子磅秤2台、製毒手冊1張等物。

檢察官表示，3人均涉嫌販賣第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命，另洪嫌涉犯刑法第271條第2項殺人未遂及第135條第1項妨害公務、槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項及第12條第4項持有具殺傷力之各式槍砲及子彈等罪嫌，均提起公訴。

警方於洪嫌屏東縣東港鎮租屋處查獲大量海洛因、安非他命及改造手槍。影片／雲林縣警局提供
警方於洪嫌屏東縣東港鎮租屋處查獲大量海洛因、安非他命及改造手槍。影片／雲林縣警局提供

毒品 雲林 警察

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