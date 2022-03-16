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販毒集團拒捕對警開槍 檢方依殺人未遂起訴

中央社 / 雲林縣16日電

洪男等3名男子在雲林等地販售毒品，雲林縣警察局今年1月執行搜索，洪男開槍拒捕，警方強力制伏，查扣市價近新台幣2000萬元海洛因磚，雲林地檢署偵查終結依法起訴3人。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，61歲洪姓、29歲楊姓和22歲林姓男子，在雲林、彰化及屏東等縣市，買賣大量海洛因及安非他命等毒品，雲林縣警察局成立專案小組，今年1月執行搜索。

雲林地檢署表示，洪姓男子曾因販毒遭判刑入獄，入監服刑後，聲請假釋獲准在外，仍不知悔悟，購入大批槍枝、彈藥及毒品，專案小組今年1月搜索時，洪男竟生與警方同歸於盡的念頭，持槍朝攻堅員警射擊，所幸彈道偏差，無人受傷並順利逮捕3人歸案，查扣海洛因磚和一批槍枝等證物。

雲林地檢署表示，洪男假釋期間再度犯案，假釋被取消，目前在雲林第二監獄繼續服刑，而楊姓和林姓男子因涉嫌重大，仍在羈押。

經雲林地檢署檢察官黃立夫調查後，洪姓男子等3人分別依殺人未遂、違反毒品危害防制條例等罪嫌起訴，擇日移審至雲林地方法院。

雲林 毒品 假釋

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