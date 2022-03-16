公車司機毒駕釀1死1傷還掰 高院看不下去改重判5年6月

三重客運司機許英毫2020年毒駕，開著公車衝撞人行道，1名媒體記者父親遭撞死、1名警察重傷，監視器顯示他在肇事後16秒才回神反應喊「死啊」。士林地方法院依服用毒品不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪判許4年6月徒刑，檢方上訴，台灣高等法院今改判為5年6月刑。

許（49歲）前年9月18日在基隆住處施用安非他命毒品，3天後的晚上8點多，疑因毒癮發作注意力減弱，昏睡駕駛座。公車因嚴重偏離道路，開上人行道，被撞的54歲行人送醫不治，而坐在警用電動機車休息的鄭姓警員四肢也多處受傷，廿多輛機車也毀損。

士院勘驗監視器畫面，許英毫肇事後16秒才用台語反應喊「死啊」且毒驗報告指安非他命濃度1160ng/ml，甲基安非他命濃度6010ng/ml。檢方認定許肇事前3天施用安非他命，肇事當天屬衰退期，無法聚焦，許明知還開車上路，不是打瞌睡，而是吸毒恍神，建請依法量刑。許則說「平常太累會吸安非他命」、「每天開公車超過8小時」、「已開1年多」，稱疲勞駕駛打瞌睡，犯過失致死罪，但不認是毒駕害死人。

高院認為許英毫雖矢口否認發生交通意外與施用毒品有關，還辯稱是服用慢性病藥物的作用，但事故發生時，許有麻木、恍惚、精神不濟、注意力及對身體控制能力都明顯降低的情況，與毒品禁斷期間的生理狀態相符。許自2018年起因高血壓等慢性病固定就診、領藥服用，長達2年駕車都沒有精神不濟的狀況，每天可開4班車，可見慢性病藥物未影響體和專注力。

高院認為，許英毫以駕駛公車為業，公車車體龐大，若不慎發生事故，對其他用路人或乘客造成的危害甚鉅，而他之前已多次施用甲基安非他命，施用禁斷期間有極度疲憊、抑鬱、疲乏、麻木等症狀，不應開公車。高院認為許至今分文未賠，一審判4年6月量刑過輕、罪刑不相當。