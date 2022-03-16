菜鳥車手左顧右盼提領失敗 倒楣遇到眼尖警被抓

台中市林姓男子被歹徒吸收為車手，前天前往北區健行郵局前提領贓款，但因提領失敗，正在等歹徒進一步指示時，因為該處已被通報為提領熱點，第二警分局警員黃國璽守望時發現，林左顧右盼，還在提款機前頻頻滑手機，察覺有意，前往查獲，第二警分局今也頒獎表揚黃的細心。

台中市第二警分局永興所警員黃國璽，前天在北區健行郵局守望時，發現林姓男子（21歲）在提款機前頻滑手機、東張西望，形跡可疑，黃留心觀察，與平日勤教宣達的車手特徵相符，當機立斷上前盤查。

林姓男子看到警員找上，一臉心虛，不斷眨眼、視線游移，不敢直視警員，面對提問也是支吾其詞，顧左右而言他。

警員再三盤問，林男才坦承是受其他人指揮，前來北區提領款項，結果該帳戶郵局餘額不足，所以並未成功提領，正在現場等待下一步指示，沒想到就被發現。