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菜鳥車手左顧右盼提領失敗 倒楣遇到眼尖警被抓

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子被歹徒吸收為車手，前天前往北區健行郵局前提領贓款，但因提領失敗，正在等歹徒進一步指示時，因為該處已被通報為提領熱點，第二警分局警員黃國璽守望時發現，林左顧右盼，還在提款機前頻頻滑手機，察覺有意，前往查獲，第二警分局今也頒獎表揚黃的細心。

台中市第二警分局永興所警員黃國璽，前天在北區健行郵局守望時，發現林姓男子（21歲）在提款機前頻滑手機、東張西望，形跡可疑，黃留心觀察，與平日勤教宣達的車手特徵相符，當機立斷上前盤查。

林姓男子看到警員找上，一臉心虛，不斷眨眼、視線游移，不敢直視警員，面對提問也是支吾其詞，顧左右而言他。

警員再三盤問，林男才坦承是受其他人指揮，前來北區提領款項，結果該帳戶郵局餘額不足，所以並未成功提領，正在現場等待下一步指示，沒想到就被發現。

警方在林男身上查扣手機及提款卡等證物，詢問後依詐欺罪移送台中地檢署偵辦，第二警分局長陳家銘今天也與大台中警察之友會第二辦事處主任何峰源，頒發獎勵金表揚黃，而黃才剛新婚，何也說是「娶妻前，生子後」的運勢大旺，線上查獲詐欺車手。

台中市第二警分局警員黃國璽（中）前天在北區健行郵局查獲車手，分局長陳家銘（左）、警友會第二辦事處主任何峰源（右）頒獎勵金表揚。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局警員黃國璽（中）前天在北區健行郵局查獲車手，分局長陳家銘（左）、警友會第二辦事處主任何峰源（右）頒獎勵金表揚。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局警員黃國璽前天在北區健行郵局，查獲林姓車手。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局警員黃國璽前天在北區健行郵局，查獲林姓車手。圖／第二警分局提供

車手 郵局 詐欺

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