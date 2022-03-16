北聯幫男不滿趙介佑小弟疑餵毒害死人 堂口開槍下場曝

北聯幫成員楊志豪、郭旻峻，不滿民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑，涉嫌在2021年4月10日朝北投區「媽祖文化協會」連開3槍示威，警方追19天，2人搭乘保時捷凱燕Porsche Cayenne囂張走入北投分局投案，重創警譽。士林地方法院今宣判，依非法持有非制式槍枝罪，判處楊男5年2月徒刑；郭依共同恐嚇公眾罪判處6月徒刑，可易科罰金。

楊男身為北聯幫護法，與其友好的花姓小弟疑似患有癌症，而趙介佑身旁的詹男找花姓小弟開趴，疑似因「吸毒過量致死」懷疑詹男等人餵毒害死一條年輕生命，不能諒解這行為，期盼趙介佑慰問家屬；不料卻被甩鍋推得一乾二淨，花姓小弟喪事期間，趙介佑還疑似帶妹南下墾丁遊玩，楊男氣憤到堂口找人、開槍示威洩憤。

去年4月10日上午10時許，本月10日早上10時許，楊、郭2人駕駛一輛瑪莎拉蒂至「媽祖文化協會」北聯幫堂口附近，停車後，楊拿著具有殺傷力槍枝子彈，郭拿著不具殺傷力改造手槍，要找詹姓小弟理論，但徒步走上2樓發現空無一人，轉身下樓站在對街的咖啡店外，楊涉朝2樓堂口玻璃開兩槍，郭則對空鳴槍1發，隨即搭乘瑪莎拉蒂逃逸。

北聯幫楊志豪（方形紅圈者）和郭旻峻（紅圓圈者）涉嫌朝堂口開槍示威，2021年4月29日至警局投案。記者蕭雅娟／翻攝

警方獲報調閱監視器畫面，發現黑幫竟在光天化日囂張開槍，人行道上還有行人和幼童，2犯嫌逃逸後，把要價400萬元瑪莎拉蒂丟在偏僻道路，由他人接應躲藏逃亡長達19天。

此案在去年四月為全台唯一未破案的槍擊案，加上北市爆發「松山之亂」重創警譽，去年4月29日早上7時許，槍手楊、郭搭乘保時捷凱燕Porsche Cayenne，至北投分局大門口，在10名小弟簇擁撐傘下，大搖大擺投案，身旁小弟還拍下這「星光大道」影片供媒體報導，再度重創警界形象「北投之亂」讓偵查隊許姓隊長倒台，多名刑警遭記申誡處分。

警方將槍擊現場的彈頭，與楊男持有槍枝送鑑定比對，試射子彈擦痕吻合，且也有監視器畫面拍下楊、郭在大街上開槍射擊媽祖文化協會窗戶玻璃，遭成玻璃破損，2人均坦承犯行。去年9月遭檢方起訴。