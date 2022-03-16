桃園警破獲地下兵工廠 賣槍嫌猛踩油門冒白煙被逮

桃園市警方自辦6天「除暴掃黑」專案昨天結束，楊梅分局查出非法槍支買賣，佯裝賣家現場逮人，2名嫌犯企圖駕車逃逸，但被警方車輛擋住動彈不得，原地被逮，車上手槍、散彈槍都被查獲；隔天再破獲平鎮一處地下兵工廠，逮2嫌並查獲非法槍枝及彈藥，全案依槍砲罪嫌移送法辦。

楊梅分局日前接獲情資，指中壢區黃姓男子（47歲）與陳姓男子（43歲）販賣非法槍枝，隨後與中壢分局共組專案小組，經多日縝密蒐證及跟監埋伏，在11日晚上由員警喬裝買家與犯嫌進行交易。

員警耐心等待嫌犯交付非法槍枝，隨即主動表明身分，但陳男、黃男不肯就範，馬上回到車上企圖開車逃逸；所幸警方早有準備，將警車擋在前方，讓2人猛踩油門導致引擎空燒冒白煙，當街逮捕，並查扣制式手槍2把及改造散彈槍1把，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

楊梅分局還接獲兵工廠情資，王姓男子（58歲）疑似在平鎮區住家從事改造槍械非法活動，經連日跟監埋伏蒐證後，與平鎮分局共組專案小組，並報請檢方指揮並核發搜索票，伺時機成熟，12日上門查緝，當場逮捕王男及同夥黃姓男子（41歲），查扣制式手槍1把、改造手槍1把、掌心雷手槍4把，子彈11顆、小達姆彈5顆、槍枝零組件1批、改造工具1批等贓證物，依槍砲罪嫌移送法辦。