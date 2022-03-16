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影／毒犯遭搜辯「自用」警從2行李箱倒出千包毒打臉

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方掌握，彰化縣張姓男子透過暱稱「寶可夢」在中部地區販毒牟利，還吸收計程車司機擔任小蜜蜂運毒，警方在去年底收網抓人，前往查緝時，張還老神在在，辯稱毒品是為自用，但辦案人員卻搜出千包、價值120萬的K他命，張啞口無言，台中地檢署偵結依毒品罪起訴張等4人，法院裁定接押。

台中市刑大偵四隊破獲張姓男子的販毒集團，查獲市價破百萬的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵四隊破獲張姓男子的販毒集團，查獲市價破百萬的毒品。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大偵四隊在去年間接獲檢舉，彰化縣張姓男子（24歲）夥同陳姓友人（24歲）販毒，由陳負責行銷，張則負責取得毒品，並找來在疫情期間收入不穩的計程車司機顏姓男子（43歲）、唐姓男子（45歲）擔任運毒小蜜蜂，在台中、彰化等地，以「寶可夢」為名在網路、通訊軟體攬客、販毒。

全案報請台中地檢署湯股檢察官指揮偵辦後，展開蒐證，並在去年底前往搜索，張見辦案人員上門，起初還老神在在，辯稱「沒有販毒，只有吸毒」，但警方在張的住處徹底搜索後，在兩個行李箱內，發現上千包的毒品，K他命26包(重81公克)、毒品咖啡包2050包(毛重9244.5公克)，另外也發現有點鈔機、手機、包裝袋、電子磅秤、藥鏟及封口機等工具。

張姓男子見人贓俱獲，才向警方坦承涉案，警方初估，現場查獲毒品市價約120萬，全案將張等四人依毒品罪移送台中地檢署偵辦，檢方聲押張獲准，並持續追查上手，全案偵結，依毒品罪起訴張等人，移審台中地院後，裁定接押張。

台中市刑大表示，依據道路交通管理處罰條例第37條，計程車駕駛人如犯毒品罪經法院判刑確定者，將廢止其執業登記，該販毒集團成員除副業發展不利外，連本業都將不保；販賣、運輸第三級毒品都是7年以上有期徒刑的重罪，勿因僥倖心理鋌而走險，警方將持續不鬆懈執行緝毒工作，貫徹毒品零容忍的目標。

台中市刑大偵四隊破獲張姓男子的販毒集團，查獲市價破百萬的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵四隊破獲張姓男子的販毒集團，查獲市價破百萬的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵四隊破獲張姓男子的販毒集團，查獲市價破百萬的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵四隊破獲張姓男子的販毒集團，查獲市價破百萬的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵四隊破獲張姓男子的販毒集團，查獲市價破百萬的毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大偵四隊破獲張姓男子的販毒集團，查獲市價破百萬的毒品。記者陳宏睿／翻攝

毒品 販毒

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