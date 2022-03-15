糗...通緝犯拒檢跳車大逃亡 跑不到10步就被壓制在地

新北市賴姓男子無照駕駛，昨天晚上開車載通緝犯友人，因違停紅線遭警攔查，他先假意配合再趁隙逃竄，警方尾隨在後呼叫支援，不到5分鐘就將2人逮捕。警方在他車上查獲1包海洛英、2包安非他命，詢後將2人依毒品、公共危險等罪嫌送辦，同時將通緝犯歸案。

海山分局海山派出所員警昨天晚上7點多執行金融機構巡簽勤務，騎車行經縣民大道2段和板新路口時，發現一輛轎車違停紅線，當警方上前卻心虛加速離去，察覺有異趨前攔查。

警方先輕敲車窗，示意「靠邊停好不好」，賴男（40歲）起初假意配合靠邊，孰料趁四周無車之後加速離去，員警立刻尾隨上前，同時用無線電大聲呼叫支援警力。

海山警方動用攔截圍捕策略，很快的將2嫌壓制逮捕；途中右前座的陳姓通緝犯（39歲）不願就逮，還開車門跳車逃逸，警員見狀下車緊追，他跑不到10步，就被追上壓制在地。