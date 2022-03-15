影／航廈電纜11日遭蓄意破壞 桃機：公共區域較難防範

針對3月11日第二航廈電力設施遭人為破壞一事，機場公司今天下午做出說明。機場公司表示，因機場為國家關鍵基礎設，維護營運安全與設備運作責無旁貸，此事件應是人為蓄意破壞，機場公司已報警處理並配合司法機關偵辦，並將依法究責與求償。同時，機場公司也加強保全警戒及巡察等安全維護相關工作，正告機場園區工作人員、承商及民眾遵守航空保安相關規定，勿以身試法。

桃機公司維護處長易顯榮表示，被剪斷的電纜線供應北側電車的電源，事故後第二天就開始進行沿線檢查，確實斷電、隔離後，從設備端、機房及機房相關線路檢查皆為正常，所以第三天就開始從外管線開始清查。14號上午，巡察人員發現有一把油壓剪「焊」在高壓電纜上，明顯是人為因素，14號當天下午就到航警局報案。

遭破壞設備並非電機室或設備機房空間，是位於天花板下方的電纜架上，離地面高度超過4公尺，嫌疑人利用專業機具破壞，造成機場營運異常及設備損毀，機場公司除報警處理外，後續亦將針對營業損失及設備損毀情形，依法究責求償。易顯榮也強調，斷電當時是下班時間，並無施工的情況，犯嫌的動機仍待警方調查。

易顯榮說，這條高壓電纜長度將近1000公尺，輸送1萬1400伏特的電流，油壓剪在剪斷電纜的同時因為接地造成短路，瞬間大電流造成高溫，導致油壓剪的刀口金屬融化焊接在電纜上。至於電纜被剪斷時，動手的人為何沒事？易顯榮表示，因為短路之後，電源開關立即跳脫，加上油壓剪把手有絕緣效果，所以油壓剪雖然因高溫融化黏在電纜上，人也幸運沒事。

營運安全處長黃啟明表示，就機場安全來說，管制區的管理非常嚴格，但案件發生處位於非管制區，車輛、工作人員甚至民眾都有可能到達，區域屬性較為開放，只有電線、電纜並無任何重要設備。這些電纜又位於4、5公尺高，偵察結果是人為蓄意破壞，比較難防範。