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海運快遞查獲比率最高違禁品電子煙 基隆關連3天扣千瓶

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆關3月9至11日3天，連續在海運快遞貨物專區查獲電子煙油產品蒙混闖關5案，查獲含尼古丁煙彈共1170 瓶，市價約11 萬元，涉及違反藥事法和海關緝私條例移請主管機關查處。5件都是儀檢關員檢視X光圖檔，因影像可疑進而開箱查驗查獲夾藏的電子煙產品。

基隆關指出，依據藥事法相關規定，電子煙油如含有尼古丁或其他藥品成分須以藥品列管，若未取得輸入許可證，依據該法相關規定，處10 年以下有期徒刑，得併科 1 億元以下罰金。

基隆關說，9日到11日3天每天都有，緝獲的案件都是在海運快遞專區辦理通關的貨物，經儀檢關員檢視X光圖檔，因影像可疑進而開箱查驗，發現來貨夾藏電子煙產品。

基隆關表示，電子煙產品已成為海運快遞貨物專區緝獲比率最高的違禁物品，由於我國尚未開放電子煙相關產品進口，為防止電子煙產品流入境內，損害國人健康，海關將持續加強查緝，也請民眾不要自國外購買進口，以免觸法受罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海運快遞查獲比率最高違禁品電子煙，基隆關連3天扣千瓶。圖／基隆關提供
海運快遞查獲比率最高違禁品電子煙，基隆關連3天扣千瓶。圖／基隆關提供
海運快遞查獲比率最高違禁品電子煙，基隆關連3天扣千瓶。圖／基隆關提供
海運快遞查獲比率最高違禁品電子煙，基隆關連3天扣千瓶。圖／基隆關提供
海運快遞查獲比率最高違禁品電子煙，基隆關連3天扣千瓶。圖／基隆關提供
海運快遞查獲比率最高違禁品電子煙，基隆關連3天扣千瓶。圖／基隆關提供

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