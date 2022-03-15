偷剪桃機電纜留下油壓剪 航警逮捕2犯嫌

桃機11日跳電造成第二航廈部分區域停電，巡檢後發現電纜疑似遭人蓄意破壞，並在現場發現一把充電式油壓剪。桃機公司昨午報案後，航警局昨天傍晚已帶回鍾姓、徐姓兩名犯嫌。

桃園機場11日停電時，初步檢測是供應北側電車系統（PMS）線路故障。事後安排維護人員進行線路全面分段檢查，在第二航廈行李處理廠內發現一處電纜疑似遭人破壞，並在現場發現一把焦黑的油壓剪。機場公司昨天下午3點30分左右至航警局報案。航警局刑警大隊調閱監視器後，於昨天傍晚將鍾姓、徐姓2名犯嫌帶回。

據了解，鍾姓、徐姓犯嫌是桃園機場的小包商，負責防火水炮架設工程，因熟悉現場，竟動歪腦筋偷竊電纜變賣。兩人於11日晚上6點58分，在第二航廈行李處理場準備偷竊電纜，鍾嫌駕駛升降車至中央通道上方的「電纜貓道」後爬上天花板貓道。不料，卻誤剪1萬1千伏特的電纜造成短路，油壓剪因電弧效應被吸在電纜上拿不下來，犯嫌眼見停電馬上逃離現場，但2名犯嫌犯案後第二天仍照常上班。