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偷剪桃機電纜留下油壓剪 航警逮捕2犯嫌

攝影中心 / 記者黃仲明／桃園機場即時報導

桃機11日跳電造成第二航廈部分區域停電，巡檢後發現電纜疑似遭人蓄意破壞，並在現場發現一把充電式油壓剪。桃機公司昨午報案後，航警局昨天傍晚已帶回鍾姓、徐姓兩名犯嫌。

桃園機場11日停電時，初步檢測是供應北側電車系統（PMS）線路故障。事後安排維護人員進行線路全面分段檢查，在第二航廈行李處理廠內發現一處電纜疑似遭人破壞，並在現場發現一把焦黑的油壓剪。機場公司昨天下午3點30分左右至航警局報案。航警局刑警大隊調閱監視器後，於昨天傍晚將鍾姓、徐姓2名犯嫌帶回。

據了解，鍾姓、徐姓犯嫌是桃園機場的小包商，負責防火水炮架設工程，因熟悉現場，竟動歪腦筋偷竊電纜變賣。兩人於11日晚上6點58分，在第二航廈行李處理場準備偷竊電纜，鍾嫌駕駛升降車至中央通道上方的「電纜貓道」後爬上天花板貓道。不料，卻誤剪1萬1千伏特的電纜造成短路，油壓剪因電弧效應被吸在電纜上拿不下來，犯嫌眼見停電馬上逃離現場，但2名犯嫌犯案後第二天仍照常上班。

知情人士透漏，警方調閲監視器發現是兩名外包商的工作人員，要求人員集合過濾身份，2嫌發現行跡敗露立刻步行往機坪逃竄，航警隨後在長榮維修廠棚外將2人逮捕，其中鍾姓犯嫌還是保外就醫。

鍾姓、徐姓犯嫌使用的油壓剪，剪斷高壓電纜時燒焦。圖/航警局提供
鍾姓、徐姓犯嫌使用的油壓剪，剪斷高壓電纜時燒焦。圖/航警局提供

桃園機場 停電 偷竊

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