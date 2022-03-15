狹路相逢「林森北」 男一刀刺進仇家左胸 噴血送醫不治

台北市中山區林森北路今早發生死亡命案，26歲張姓男子在路上看到仇人33歲吳姓男子，爆發口角，張男涉嫌拿出摺疊刀揮砍，凶狠的刺向吳男左胸，致大量出血，吳男送醫不治，張男稍早已到案，全案正警詢中，今將依照殺人罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方指出，今天早上５時許，張男開車載著朋友行經林森北路，疑似在路上狹路相逢，看見曾有嫌隙的33歲吳男騎重機，張男便下車找吳男理論，2人疑似當場爆口角，當街鬥毆，從林森北路286號，爭吵致中山北路二段57巷巷口，不料過程中張男涉嫌拿出事先藏匿身上的摺疊刀，揮砍吳男，一刀刺進吳男左胸，當下噴出大量鮮血，張男和朋友嚇得直接開車逃逸。

警方獲報後趕往現場，吳男經送醫後不治，經調閱監視器後，循線鎖定張男身分，並迅速查緝到案。張男供稱，2人爆發口角打架，拿出刀時不知道會刺到吳男左胸，坦承打架傷人，但否認殺人罪。