聽新聞
test
0:00 / 0:00
狹路相逢「林森北」 男一刀刺進仇家左胸 噴血送醫不治
台北市中山區林森北路今早發生死亡命案，26歲張姓男子在路上看到仇人33歲吳姓男子，爆發口角，張男涉嫌拿出摺疊刀揮砍，凶狠的刺向吳男左胸，致大量出血，吳男送醫不治，張男稍早已到案，全案正警詢中，今將依照殺人罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方指出，今天早上５時許，張男開車載著朋友行經林森北路，疑似在路上狹路相逢，看見曾有嫌隙的33歲吳男騎重機，張男便下車找吳男理論，2人疑似當場爆口角，當街鬥毆，從林森北路286號，爭吵致中山北路二段57巷巷口，不料過程中張男涉嫌拿出事先藏匿身上的摺疊刀，揮砍吳男，一刀刺進吳男左胸，當下噴出大量鮮血，張男和朋友嚇得直接開車逃逸。
警方獲報後趕往現場，吳男經送醫後不治，經調閱監視器後，循線鎖定張男身分，並迅速查緝到案。張男供稱，2人爆發口角打架，拿出刀時不知道會刺到吳男左胸，坦承打架傷人，但否認殺人罪。
在新北市某市場販賣海鮮的張男，目前正在中山分局警詢中，今日將依照殺人罪嫌移送法辦。今在案發現場的張男朋友，警方也循線追捕中，將依照殺人共犯罪嫌送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言