「油箱蓋藏毒」逃逸連撞3車 男衝上分隔島卡住被逮

桃園市保安大隊員警昨天晚上在桃園區巡邏，發現一輛轎車屢跨雙黃線，便上前攔停，結果轎車竟加速逃逸，一路上還擦撞3輛車，最後在1公里外的三民春日路口衝上分隔島卡住；員警趕緊上前逮人，並在車輛油箱蓋內查扣安非他命1包，依公共危險、肇事逃逸、毒品等罪嫌移送法辦。

保安警察大隊指出，第一中隊員警昨天晚上8時50分許在桃園區民生路與民光東路口執行巡邏勤務，發現陳姓男子（46歲）駕駛黑色轎車行車動線飄移不定，屢屢跨越雙黃線，有危險駕駛之虞；員警見狀，馬上上前攔停，結果陳男非但不停車，更加速逃逸。

員警隨即尾隨陳男車輛，並呼叫線上警網支援，發動攔截圍捕；而陳男則一路逃逸，過程中任意變換車道、闖紅燈，還擦撞3輛自小客車，最後衝上春日路與三民路分隔島，底盤被卡住動彈不得，被警方當場逮捕。