快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「油箱蓋藏毒」逃逸連撞3車 男衝上分隔島卡住被逮

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市保安大隊員警昨天晚上在桃園區巡邏，發現一輛轎車屢跨雙黃線，便上前攔停，結果轎車竟加速逃逸，一路上還擦撞3輛車，最後在1公里外的三民春日路口衝上分隔島卡住；員警趕緊上前逮人，並在車輛油箱蓋內查扣安非他命1包，依公共危險、肇事逃逸、毒品等罪嫌移送法辦。

保安警察大隊指出，第一中隊員警昨天晚上8時50分許在桃園區民生路與民光東路口執行巡邏勤務，發現陳姓男子（46歲）駕駛黑色轎車行車動線飄移不定，屢屢跨越雙黃線，有危險駕駛之虞；員警見狀，馬上上前攔停，結果陳男非但不停車，更加速逃逸。

員警隨即尾隨陳男車輛，並呼叫線上警網支援，發動攔截圍捕；而陳男則一路逃逸，過程中任意變換車道、闖紅燈，還擦撞3輛自小客車，最後衝上春日路與三民路分隔島，底盤被卡住動彈不得，被警方當場逮捕。

員警現場實施附帶搜索，在車輛油箱蓋內查扣毒品安非他命1包（3.28公克），全案依公共危險、肇事逃逸、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦；陳男逃逸過程中多次跨越雙黃線、 任意變換車道及闖紅燈等違規，也依道路交通管理處罰條例舉發。

警方在陳男車輛的油箱蓋內找到一包安非他命，依法送辦。記者楊湛華／翻攝
警方在陳男車輛的油箱蓋內找到一包安非他命，依法送辦。記者楊湛華／翻攝
警方在陳男車輛的油箱蓋內找到一包安非他命，依法送辦。記者楊湛華／翻攝
警方在陳男車輛的油箱蓋內找到一包安非他命，依法送辦。記者楊湛華／翻攝
陳男昨晚不顧員警攔查，加速逃逸，一路違規還擦撞3輛車，自春日路右轉三民路後，自己衝上分隔島受困被逮。記者楊湛華／翻攝
陳男昨晚不顧員警攔查，加速逃逸，一路違規還擦撞3輛車，自春日路右轉三民路後，自己衝上分隔島受困被逮。記者楊湛華／翻攝
陳男昨晚不顧員警攔查，加速逃逸，一路違規還擦撞3輛車，自春日路右轉三民路後，自己衝上分隔島受困被逮。記者楊湛華／翻攝
陳男昨晚不顧員警攔查，加速逃逸，一路違規還擦撞3輛車，自春日路右轉三民路後，自己衝上分隔島受困被逮。記者楊湛華／翻攝

桃園 毒品 車道

延伸閱讀

影／女工程師染毒癮開銷大 投身販毒被逮抱著男友哭

雄檢破千公斤製毒原料 檢察官自曝查毒熬夜妻誤會起疑

影／台中毒犯空中丟鑰匙讓藥腳進門交易 警逮8人

闖紅燈罰2700抗辯監視器畫面無效 原來警察站天橋拍

相關新聞

油壓剪偷桃機電纜釀二航廈大停電 2包商工人下場慘了

桃園國際機場第二航廈3月11日發生大停電，影響旅客、設備停擺，起初還以為是迴路故障，但航警調查發現一處電纜遭破壞，現場還...

疑借錢結怨砍死婦 竹東男落網

六十歲彭姓男子疑與六十歲彭姓婦人因金錢糾紛結怨，前天得知彭婦去友人家打麻將，持殺豬刀闖入猛砍，彭婦頭、頸中三刀，失血過多...

家樂福楊梅倉庫大火 2萬坪燒毀

桃園蘆竹美福倉儲殘火未滅，楊梅家樂福倉庫昨又起火，2萬坪全面燃燒，20多公里外可見濃煙，附近國1車輛清楚看到大火濃煙熊熊...

美福倉儲第7天還在搶救 現場指揮官說明有這些困難點

桃園市消防局第三大隊大隊長簡慈彥指出，美福倉儲火警搶救比較困難主要原因，是因為建築體積龐大，每一層樓地板面積都將近600...

盜領客戶存款兩千萬 台銀襄理失蹤

台灣銀行宜蘭蘇澳分行張姓襄理，涉私下盜領侵吞客戶存款數千萬元，日前他調任新職未上班，銀行聯絡不上人，驚覺有異清查帳戶發現...

當4歲兒面 刺死分居妻逃逸

台中市陳姓男子與林姓妻子分居，輪流照顧四歲兒子，昨天林女赴陳男住處接兒子，離開時雙方在騎樓口角，陳男涉嫌當著幼子面前，持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。