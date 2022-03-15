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影／女工程師染毒癮開銷大 投身販毒被逮抱著男友哭

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓女子是工程師，染上毒癮後，缺錢花用，開始販毒，台中市刑大偵六隊在去年間獲報後，展開蒐證，發現廖女利用通訊軟體在北屯等地販毒，並利用速食店的紙袋包裝安非他命，掩人耳目，警方去年底前往汽車旅館查緝，查獲安毒，當時廖女見人贓俱獲，轉頭抱著張姓男友痛哭，全案偵結依毒品罪起訴。

台中市刑大偵六隊在去年9月偵辦毒品案溯源，發現有毒品前科的廖姓女子（25歲），涉嫌在北屯區等地，利用通訊軟體販毒，並利用速食店的紙袋外包裝放置毒品，以掩人耳目，另外，廖女也居無定所，通常都選擇在汽車旅館落腳。

警方經數月的蒐證後，掌握廖女的販毒事證，去年底前往廖女藏身的西屯區汽車旅館查緝，當時廖女與張姓男友（26歲）看到警方上門嚇傻，廖女的手提包內，被起獲安非他命一包（重15公克）、毒咖啡包5包、吸食器等贓證物，廖女擔心販毒刑責重，當場嚇得抱著男友痛哭。

張姓男子為了袒護女友，還向警方表示，女友的犯行都是受他指示，企圖要替女友扛責。

據查，廖女自稱過去從事電腦工程師的工作，月收入不錯，但因染上毒癮之後，開銷變大，才會轉而販毒牟利，全案警詢後，將張、廖女依毒品罪送辦，檢方訊問後命張請回，廖女3萬元交保，全案由台中地檢署偵結起訴。

台中市刑大呼籲，國內吸毒人口正逐年上升且有年輕化現象，因為毒品販售及吸食均違反法律和善良風俗，也是社會治安敗壞的主因，因此民眾應該正視毒品問題並遠離毒品的侵蝕。

警方提醒，民眾不要因追求好奇、刺激而染上毒癮，龐大的費用不僅讓自己生活大受影響，販賣毒品甚至得承擔10年以上或無期徒刑之罰則，最終「一失足成千古恨，再回頭已是百年身」，終生抱憾。

台中市廖姓女子曾任工程師，染上毒癮後涉嫌販毒，並利用速食店紙袋掩人耳目，警方去年底前往查緝，人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子曾任工程師，染上毒癮後涉嫌販毒，並利用速食店紙袋掩人耳目，警方去年底前往查緝，人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子曾任工程師，染上毒癮後涉嫌販毒，並利用速食店紙袋掩人耳目，警方去年底前往查緝，人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子曾任工程師，染上毒癮後涉嫌販毒，並利用速食店紙袋掩人耳目，警方去年底前往查緝，人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子曾任工程師，涉嫌販毒遭警方查緝，廖女抱著男友痛哭。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子曾任工程師，涉嫌販毒遭警方查緝，廖女抱著男友痛哭。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子曾任工程師，染上毒癮後涉嫌販毒，並利用速食店紙袋掩人耳目，警方去年底前往查緝，人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子曾任工程師，染上毒癮後涉嫌販毒，並利用速食店紙袋掩人耳目，警方去年底前往查緝，人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子曾任工程師，染上毒癮後涉嫌販毒，並利用速食店紙袋掩人耳目，警方去年底前往查緝，人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓女子曾任工程師，染上毒癮後涉嫌販毒，並利用速食店紙袋掩人耳目，警方去年底前往查緝，人贓俱獲。記者陳宏睿／翻攝

毒品 販毒 台中市

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