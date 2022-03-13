台中旱溪夜市外碰倒機車 強討萬元未果演成安全帽圍毆

台中市陳姓男子與朋友昨天到東區旱溪夜市，因取機車時，認為方姓男子不慎碰倒機車，方牽起時又將機車放倒，造成二度毀損，要求方賠償1萬元維修，方則強調，自己只是協助將機車扶起，不願賠償，雙方口角後，陳方一行5人，拿著安全帽毆打方與其弟弟，雙方7人演成街頭全武行，警方獲報後，帶回7人，並依聚眾鬥毆、傷害、社維法等罪送辦。

據查，陳姓男子（22歲）與魏姓男子（22歲）昨晚8時許，前往東區東英一街附近的旱溪夜市，牽機車時發現方姓男子（23歲）疑似碰倒機車，方在牽起時，疑因現場停車位置狹窄，又不慎將機車弄倒，陳認為方是「故意的」，因此要求方賠償1萬元的機車維修費。

方姓男子則稱，他只是協助將機車扶起，不是他將機車碰倒的，方的弟弟也在旁幫腔，但陳不滿意，通知魏男父親（58歲）、兩名林姓男子（40歲、41歲）到場理論，接著雙方一言不合，陳等5人以徒手、拿安全帽的方式，攻擊方姓兄弟，方為了阻擋，也出手反擊，雙方在街頭演成全武行，過程中魏、方頭部都有撕裂傷，其他人在犯後則鳥獸散。

第三警分局東區所獲報到場，循線通知涉案陳姓男子等人到案，全案經警詢後，依傷害、聚眾鬥毆、違反社會秩序維護法等罪，移送台中地檢署偵辦。