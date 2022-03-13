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臨檢小吃店 警查獲6失聯移工涉吸毒送辦
台南市永康警分局昨深夜會同移民署南市專勤隊臨檢外籍移工易聚集小吃部，查獲6名20多歲越南籍失聯移工涉嫌吸食三級毒品愷他命，警詢後依毒品危害防制條例及入出國移民法移送偵辦。
永康警分局近日接獲多起民眾報案，指稱永康區鹽行地區中正北路深夜某小吃部時唱歌、嬉鬧喧嘩等妨害安寧情事，甚至稱有聞到塑膠味。
警方昨夜會同移民署南市專勤隊臨檢，移工嚇得四處逃竄，警方依預先沙盤推演，先遣部分警力守住後門巷弄，另一批警力再由大門進入，成功攔阻意圖逃逸失聯移工，並在現場包廂桌面查獲K煙，經警方帶回派出所尿液初篩檢測，有6人呈三級毒品愷他命反應，6嫌約23至28歲不等，全案依毒品危害防制條例及違反入出國移民法移請偵處，並移由專勤隊快篩收容。
永康警分局長甘炎民表示，永康轄內工廠多，龐大外籍移工人口，若疏於掌握約制，將成為潛在犯罪因子，如受地區幫派吸收利用，恐衝擊地方治安，將持續藉由後台大數據過濾篩選臨檢目標，針對治安熱點一舉刨除毒品、失聯移工、聚眾滋事等問題。
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