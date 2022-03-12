假冒公務機關詐騙 遭詐高發族群年齡層曝光
根據刑事警察局統計，今年假冒公務機關詐騙，財損金額為9千8百多萬元，較去年同期增加1千2百多萬（+13.95%），在全般詐騙案件排名第三；分析被害人年齡，60歲以上占全部被害人逾五成，年長者族群及退休人員為這類詐騙高發族群。
台南市70歲吳姓退休人員，在住家接獲自稱郵局電話，卻沒有顯示來電，對方聲稱被害人健保卡遭盜用要辦理郵局開戶，目前已經轉給警察處理。不久電話由假冒台北市警局偵二隊警官轉接，警官聲稱吳涉及洗錢，又將電話轉接給佯裝台北地檢署檢察官。
假檢察官告訴吳男，已寄送3次傳票通知到案說明，但吳都沒有出現，現在法院要暫時監管吳的存款，並告知吳基於偵查不公開不得告知他人，吳從銀行帳戶提領多次現金交付車手，事後吳覺得有異報警處理，損失上百萬元。
刑事局為防範犯罪，訂定「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」，民眾提供嫌犯姓名、住址及犯罪直接證據，因而偵破重大刑案，最高發給獎金10萬元。
另外，金融監督管理委員會鼓勵民眾勇於檢舉金融違法案件，近期修正「金融監督管理委員會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點」，提高檢舉獎金核發標準，每件檢舉獎金最高400萬元，是修正前的10倍，民眾發現疑似詐欺集團成員或據點，可向警方檢舉，協助警方打擊詐欺犯罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言