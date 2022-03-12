假冒公務機關詐騙 遭詐高發族群年齡層曝光

根據刑事警察局統計，今年假冒公務機關詐騙，財損金額為9千8百多萬元，較去年同期增加1千2百多萬（+13.95%），在全般詐騙案件排名第三；分析被害人年齡，60歲以上占全部被害人逾五成，年長者族群及退休人員為這類詐騙高發族群。

台南市70歲吳姓退休人員，在住家接獲自稱郵局電話，卻沒有顯示來電，對方聲稱被害人健保卡遭盜用要辦理郵局開戶，目前已經轉給警察處理。不久電話由假冒台北市警局偵二隊警官轉接，警官聲稱吳涉及洗錢，又將電話轉接給佯裝台北地檢署檢察官。

假檢察官告訴吳男，已寄送3次傳票通知到案說明，但吳都沒有出現，現在法院要暫時監管吳的存款，並告知吳基於偵查不公開不得告知他人，吳從銀行帳戶提領多次現金交付車手，事後吳覺得有異報警處理，損失上百萬元。

刑事局為防範犯罪，訂定「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」，民眾提供嫌犯姓名、住址及犯罪直接證據，因而偵破重大刑案，最高發給獎金10萬元。