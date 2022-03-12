快訊

HBL／決賽好戲 陳將双率光復對南山、小綠綠北一女對淡商爭后

假冒公務機關詐騙 遭詐高發族群年齡層曝光

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

根據刑事警察局統計，今年假冒公務機關詐騙，財損金額為9千8百多萬元，較去年同期增加1千2百多萬（+13.95%），在全般詐騙案件排名第三；分析被害人年齡，60歲以上占全部被害人逾五成，年長者族群及退休人員為這類詐騙高發族群。

台南市70歲吳姓退休人員，在住家接獲自稱郵局電話，卻沒有顯示來電，對方聲稱被害人健保卡遭盜用要辦理郵局開戶，目前已經轉給警察處理。不久電話由假冒台北市警局偵二隊警官轉接，警官聲稱吳涉及洗錢，又將電話轉接給佯裝台北地檢署檢察官。

假檢察官告訴吳男，已寄送3次傳票通知到案說明，但吳都沒有出現，現在法院要暫時監管吳的存款，並告知吳基於偵查不公開不得告知他人，吳從銀行帳戶提領多次現金交付車手，事後吳覺得有異報警處理，損失上百萬元。

刑事局為防範犯罪，訂定「警察機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點」，民眾提供嫌犯姓名、住址及犯罪直接證據，因而偵破重大刑案，最高發給獎金10萬元。

另外，金融監督管理委員會鼓勵民眾勇於檢舉金融違法案件，近期修正「金融監督管理委員會受理民眾檢舉金融違法案件獎勵要點」，提高檢舉獎金核發標準，每件檢舉獎金最高400萬元，是修正前的10倍，民眾發現疑似詐欺集團成員或據點，可向警方檢舉，協助警方打擊詐欺犯罪。

刑事局提醒民眾，假冒公務單位詐騙有幾項關鍵字，遇到千萬小心別上當。記者廖炳棋/翻攝
刑事局提醒民眾，假冒公務單位詐騙有幾項關鍵字，遇到千萬小心別上當。記者廖炳棋/翻攝

警察 詐騙 詐欺

延伸閱讀

五倍券4月底到期 經濟部：4月新生兒可改領郵政禮券

提升求財格局！3月中開始3生肖「準備賺大財」

台南男已被騙142萬 還要解除130萬定存匯給「女友」

韓國歐爸陪聊一個月 女沖昏頭險被騙走35萬

相關新聞

假冒公務機關詐騙 今年至今已騙走近億元

根據刑事警察局統計，今年假冒公務機關詐騙，財損金額為9千8百多萬元，較去年同期增加1千2百多萬（+13.95%），在全般...

影／女上網辦貸反被騙56萬 淡水警循線逮詐欺犯

新北市28歲劉姓男子，誆以可協助代辦貸款，透過臉書發送廣告，還一人分飾多角，果真騙得潘姓女子，證件、存摺及56萬餘元，被...

沒準備緊急搶救器材 「初擁」劇組違反職安法、最重可罰30萬

多曼尼製作公司為拍攝影集「初擁」，昨天到苗栗南庄神仙谷取景拍攝，卻發生攝影師與助理兩人跌落溪谷喪命的意外。勞動部職安署中...

女躲火車站吸K菸 辯稱待業照顧小孩壓力大

高雄陳姓女子晚上躲在鳳山火車站附近抽菸，轄區警方鳳山分局巡邏警網經過上前關心，陳女嚇得將手中香菸丟棄，因陳女異狀，員警盤...

防疫遊覽車國道追撞7車釀6傷 5名檢疫乘客急送防疫旅館

林姓男子駕駛防疫遊覽車，今天下午行經國道一號高雄中正路段南向366.8公里時，疑未注意車前狀況，不慎撞擊前方轎車，引發連...

涉貪150萬交保後出席婚宴 枋寮鄉長陳亞麟自認坦蕩蕩

屏東枋寮鄉爆發鄉公所工程低價圍標索賄弊案，檢調前天帶回鄉長陳亞麟及黃姓助理等人訊問，認為陳亞麟和黃姓助理涉嫌重大，向法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。