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影／女上網辦貸反被騙56萬 淡水警循線逮詐欺犯
新北市28歲劉姓男子，誆以可協助代辦貸款，透過臉書發送廣告，還一人分飾多角，果真騙得潘姓女子，證件、存摺及56萬餘元，被害潘女因拿不到核貸，這才驚覺受騙報警處理。上個月底警方循線，持搜索票到五股逮人，連同其女友 一併帶回，警詢後各依詐欺、毒品、毀損通緝法辦。
經查證，28歲劉姓男子，有多項前科，因積欠大筆賭債，被債權人不斷催討無力還債，竟動起歪腦筋對人使詐。去年12月底劉男透過臉書某粉絲頁，貼出可幫人製作假財力證明，向銀行代辦貸款等詐騙廣告，果真騙得無業又急欲貸款的25歲潘姓女子上鉤。
劉男喜見潘女主動聯繫，用多個帳號分飾多角，一下扮演銀行專員、一下又扮演起銀行主管，潘女不疑有他，先面交給了證件及存摺，劉男再誆以審核不通過，或是要幫忙提高財力證明，就得需支付額外手續費用為由，向潘女詐錢。
就這樣，從今年1月10開始到1月27日，潘女陸續在淡水、五股、三芝、泰山匯款、面交8次共計56萬6千元的「手續費」交付給劉男，卻遲遲未見貸款有核發下來，事後因劉男避不見面，還斷了音訊，這才知道受騙上當。
上個月10日，潘女向淡水警分局中山路派出所報案，警方受理調閱監視畫面，鎖定劉男身分跟監埋伏，於上個月27日，持搜索票到新北市五股區新城三路某社區，逮捕正要出門取餐的劉男，當場查扣屋內5千多元現金、手機及毒品K他命殘渣，連同其林姓女友一併帶回偵辦。
偵訊時，劉男坦承犯行，林女坦承持有毒品，警詢後，劉男依詐欺罪嫌函送法辦，林女則依毒品罪嫌函送。另，劉男因毀損罪嫌被發布通緝，依法解送。淡水警分局呼籲，民眾切勿輕信網路上代辦貸款謊言及來路不明的民間融資廣告，而將存摺、提款卡或個人資料交給陌生人，以免借錢不成，甚至淪為詐騙集團的共犯。
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