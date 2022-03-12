快訊

HBL／決賽好戲 陳將双率光復對南山、小綠綠北一女對淡商爭后

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／女上網辦貸反被騙56萬 淡水警循線逮詐欺犯

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市28歲劉姓男子，誆以可協助代辦貸款，透過臉書發送廣告，還一人分飾多角，果真騙得潘姓女子，證件、存摺及56萬餘元，被害潘女因拿不到核貸，這才驚覺受騙報警處理。上個月底警方循線，持搜索票到五股逮人，連同其女友 一併帶回，警詢後各依詐欺毒品、毀損通緝法辦。

經查證，28歲劉姓男子，有多項前科，因積欠大筆賭債，被債權人不斷催討無力還債，竟動起歪腦筋對人使詐。去年12月底劉男透過臉書某粉絲頁，貼出可幫人製作假財力證明，向銀行代辦貸款等詐騙廣告，果真騙得無業又急欲貸款的25歲潘姓女子上鉤。

劉男喜見潘女主動聯繫，用多個帳號分飾多角，一下扮演銀行專員、一下又扮演起銀行主管，潘女不疑有他，先面交給了證件及存摺，劉男再誆以審核不通過，或是要幫忙提高財力證明，就得需支付額外手續費用為由，向潘女詐錢。

就這樣，從今年1月10開始到1月27日，潘女陸續在淡水、五股、三芝、泰山匯款、面交8次共計56萬6千元的「手續費」交付給劉男，卻遲遲未見貸款有核發下來，事後因劉男避不見面，還斷了音訊，這才知道受騙上當。

上個月10日，潘女向淡水警分局中山路派出所報案，警方受理調閱監視畫面，鎖定劉男身分跟監埋伏，於上個月27日，持搜索票到新北市五股區新城三路某社區，逮捕正要出門取餐的劉男，當場查扣屋內5千多元現金、手機及毒品K他命殘渣，連同其林姓女友一併帶回偵辦。

偵訊時，劉男坦承犯行，林女坦承持有毒品，警詢後，劉男依詐欺罪嫌函送法辦，林女則依毒品罪嫌函送。另，劉男因毀損罪嫌被發布通緝，依法解送。淡水警分局呼籲，民眾切勿輕信網路上代辦貸款謊言及來路不明的民間融資廣告，而將存摺、提款卡或個人資料交給陌生人，以免借錢不成，甚至淪為詐騙集團的共犯。

劉嫌（灰衣男子）與被害人（黑衣女子）在泰山面交畫面。記者曾伯愷／翻攝
劉嫌（灰衣男子）與被害人（黑衣女子）在泰山面交畫面。記者曾伯愷／翻攝
警方於劉嫌租處，查扣犯案證物。記者曾伯愷／翻攝
警方於劉嫌租處，查扣犯案證物。記者曾伯愷／翻攝
警方於新北市五股區劉嫌租處，將人逮捕到案。記者曾伯愷／翻攝
警方於新北市五股區劉嫌租處，將人逮捕到案。記者曾伯愷／翻攝
警方於劉嫌租處，查扣犯案證物。記者曾伯愷／翻攝
警方於劉嫌租處，查扣犯案證物。記者曾伯愷／翻攝
警方於新北市五股區劉嫌租處，將人逮捕到案。記者曾伯愷／翻攝
警方於新北市五股區劉嫌租處，將人逮捕到案。記者曾伯愷／翻攝

毒品 淡水 詐欺

延伸閱讀

警所前持槍拉滑套幫女友出氣 惹怒群警當場被壓制逮捕

影／淡水男被害妄想遭跟蹤 竟揮刺後方騎士多刀致重傷

影／警持搜索票查毒案 屁孩不爽誣警違法搜索秒打臉

響應「國際森林日」 淡水古蹟博物館推限量DIY活動

相關新聞

影／女上網辦貸反被騙56萬 淡水警循線逮詐欺犯

新北市28歲劉姓男子，誆以可協助代辦貸款，透過臉書發送廣告，還一人分飾多角，果真騙得潘姓女子，證件、存摺及56萬餘元，被...

沒準備緊急搶救器材 「初擁」劇組違反職安法、最重可罰30萬

多曼尼製作公司為拍攝影集「初擁」，昨天到苗栗南庄神仙谷取景拍攝，卻發生攝影師與助理兩人跌落溪谷喪命的意外。勞動部職安署中...

女躲火車站吸K菸 辯稱待業照顧小孩壓力大

高雄陳姓女子晚上躲在鳳山火車站附近抽菸，轄區警方鳳山分局巡邏警網經過上前關心，陳女嚇得將手中香菸丟棄，因陳女異狀，員警盤...

防疫遊覽車國道追撞7車釀6傷 5名檢疫乘客急送防疫旅館

林姓男子駕駛防疫遊覽車，今天下午行經國道一號高雄中正路段南向366.8公里時，疑未注意車前狀況，不慎撞擊前方轎車，引發連...

涉貪150萬交保後出席婚宴 枋寮鄉長陳亞麟自認坦蕩蕩

屏東枋寮鄉爆發鄉公所工程低價圍標索賄弊案，檢調前天帶回鄉長陳亞麟及黃姓助理等人訊問，認為陳亞麟和黃姓助理涉嫌重大，向法院...

影／中古車行合資經營糾紛 找黑道出面處理竟綁錯人

楊姓男子與周姓男子二人合資經營中古車行起糾紛，楊找竹聯幫仁堂明仁會陳姓幹部出面處理竟錯綁周男員工 ，私刑拘禁多日，再以員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。