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彰基死亡工人未保勞保 縣府要求雇主依規定賠償

中央社 / 彰化12日電

彰基七期醫療大樓工程發生工安意外，造成1名工人死亡，不過雇主卻未依法幫死亡施姓工人投保勞保；縣府勞工處指出，已要求雇主仍需依勞保規定賠償，也已通報勞保局裁罰。

彰化基督教醫院七期醫療大樓工程昨天上午發生工安意外，工地水泥牆突然坍塌，負責操作怪手的施姓工人當場被活埋，被救出時已無氣息，醫院雖幫施男裝上葉克膜，但狀況未好轉，親友安排施男回到彰化埔鹽鄉住處，昨晚在家中嚥下最後一口氣。

埔鹽鄉長許文萍今天接受媒體聯訪說，鄉公所人員昨晚前往死者住處慰問，發現施男是家中經濟支柱，1個人要養活68歲老母、越南籍妻子及2名子女，而施家是中低收入戶，除施母領取老農年金外，沒有領取其他社福補助。

許文萍指出，鄉公所向勞保局查詢得知施男也沒保勞保，已通報縣府勞工處及社會處，也將協助施家申請特殊境遇緊急生活扶助等相關補助。

彰縣勞工處代處長何俊昇接受中央社記者電訪說，施男雇主未依法幫工人投保勞保，但他們要求雇主仍需依勞保死亡給付規定，根據平均月投保薪資，發給5個月的喪葬津貼及40個月的遺屬津貼。

何俊昇說，至於雇主未依規定投保違法部分，也已通報勞工保險局，由勞保局進行裁罰。

記者也致電負責施工的營造業者詢問為何未依法幫工人投保，但業者未接電話，無法得知回應。

彰化 工安 投保薪資

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