快訊

Live／HBL四強激戰 陽明第三節逆轉56：55領先淡商

中一中師生衝突…師諷「拍影片你開心嗎」 學生：感覺不舒服

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女躲火車站吸K菸 辯稱待業照顧小孩壓力大

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄陳姓女子晚上躲在鳳山火車站附近抽菸，轄區警方鳳山分局巡邏警網經過上前關心，陳女嚇得將手中香菸丟棄，因陳女異狀，員警盤查時意外發現沈女機車內有「老鼠尾」，見到躲不過，陳才坦承吸食K他命，辯稱是因待業中，又有孩子要養，壓力大才吸食。警詢後依法送辦。

昨天晚上8點多時，鳳山警分局鳳崗派出所巡邏警網巡佐洪博彥、警員徐振家，巡邏經過鳳山火車站後方工地時，發現陳女（28歲）躲在告示牌後方陰暗處，並坐在機車上，形跡可疑引起警方注意。

正當員警上前盤查時，陳女疑似心虛，立刻將手上的香菸丟棄在地上，盤查過程中，她的手還緊張地不停發抖，員警直覺有異再仔細盤問，並檢視她機車置物箱內物品，員警眼尖發現香菸盒內的香菸，明顯為俗稱「老虎尾」重新將香菸捲入的樣貌。

陳女自知難逃法網，坦承有吸食K他命香菸，最後警方在陳女持有的香菸盒內查獲K菸4支。

陳女辯稱，因待業中在家照顧幼童，靠家人協助過活，她壓力大才會以吸食K菸排解心情，對於施用毒品感到懊悔；員警聽聞後只好現場勸說「不要再吃這個（毒品）了啦，孩子還這麼小」，應多為自己和家人著想，別再吸食毒品。警詢後依毒品危害防制條例函送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄陳姓女子晚上躲在鳳山火車站附近抽菸，轄區警方鳳山分局巡邏警網經過上前關心。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓女子晚上躲在鳳山火車站附近抽菸，轄區警方鳳山分局巡邏警網經過上前關心。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓女子晚上躲在鳳山火車站附近抽菸，轄區警方鳳山分局巡邏警網經過上前關心。記者邱奕能／翻攝
高雄陳姓女子晚上躲在鳳山火車站附近抽菸，轄區警方鳳山分局巡邏警網經過上前關心。記者邱奕能／翻攝

毒品 火車站 抽菸

延伸閱讀

詐騙集團假冒檢警 金門老翁險被詐好在警方即時攔阻

騎機車不戴好安全帽 遭警盤問查獲毒品咖啡包

影／警持搜索票查毒案 屁孩不爽誣警違法搜索秒打臉

影／辯白色粉末是護肝藥 驗出毒品反應...改口稱撿到的

相關新聞

女躲火車站吸K菸 辯稱待業照顧小孩壓力大

高雄陳姓女子晚上躲在鳳山火車站附近抽菸，轄區警方鳳山分局巡邏警網經過上前關心，陳女嚇得將手中香菸丟棄，因陳女異狀，員警盤...

防疫遊覽車國道追撞7車釀6傷 5名檢疫乘客急送防疫旅館

林姓男子駕駛防疫遊覽車，今天下午行經國道一號高雄中正路段南向366.8公里時，疑未注意車前狀況，不慎撞擊前方轎車，引發連...

涉貪150萬交保後出席婚宴 枋寮鄉長陳亞麟自認坦蕩蕩

屏東枋寮鄉爆發鄉公所工程低價圍標索賄弊案，檢調前天帶回鄉長陳亞麟及黃姓助理等人訊問，認為陳亞麟和黃姓助理涉嫌重大，向法院...

影／中古車行合資經營糾紛 找黑道出面處理竟綁錯人

楊姓男子與周姓男子二人合資經營中古車行起糾紛，楊找竹聯幫仁堂明仁會陳姓幹部出面處理竟錯綁周男員工 ，私刑拘禁多日，再以員...

老人頻遭假親友詐騙 要解定存匯款員警及時攔阻保老本

老人頻遭假冒親友詐騙，要解除定存匯款；台南員警獲報及時攔阻、保住婦人存摺老本。白河警分局嘉獎成功攔阻詐騙出力員警，副分局...

新北、台中兩車拒檢…警開槍 後座乘客都中彈

新北市中和警方前晚因賓士車懸掛假車牌拒檢加速逃跑，沿路闖紅燈衝撞危險駕駛，員警連開三槍，導致後座乘客鍾男右腦中彈，昏迷指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。