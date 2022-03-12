女躲火車站吸K菸 辯稱待業照顧小孩壓力大

高雄陳姓女子晚上躲在鳳山火車站附近抽菸，轄區警方鳳山分局巡邏警網經過上前關心，陳女嚇得將手中香菸丟棄，因陳女異狀，員警盤查時意外發現沈女機車內有「老鼠尾」，見到躲不過，陳才坦承吸食K他命，辯稱是因待業中，又有孩子要養，壓力大才吸食。警詢後依法送辦。

昨天晚上8點多時，鳳山警分局鳳崗派出所巡邏警網巡佐洪博彥、警員徐振家，巡邏經過鳳山火車站後方工地時，發現陳女（28歲）躲在告示牌後方陰暗處，並坐在機車上，形跡可疑引起警方注意。

正當員警上前盤查時，陳女疑似心虛，立刻將手上的香菸丟棄在地上，盤查過程中，她的手還緊張地不停發抖，員警直覺有異再仔細盤問，並檢視她機車置物箱內物品，員警眼尖發現香菸盒內的香菸，明顯為俗稱「老虎尾」重新將香菸捲入的樣貌。

陳女自知難逃法網，坦承有吸食K他命香菸，最後警方在陳女持有的香菸盒內查獲K菸4支。

陳女辯稱，因待業中在家照顧幼童，靠家人協助過活，她壓力大才會以吸食K菸排解心情，對於施用毒品感到懊悔；員警聽聞後只好現場勸說「不要再吃這個（毒品）了啦，孩子還這麼小」，應多為自己和家人著想，別再吸食毒品。警詢後依毒品危害防制條例函送高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康