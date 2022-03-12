影／中古車行合資經營糾紛 找黑道出面處理竟綁錯人

楊姓男子與周姓男子二人合資經營中古車行起糾紛，楊找竹聯幫仁堂明仁會陳姓幹部出面處理竟錯綁周男員工 ，私刑拘禁多日，再以員工為餌騙周出面，當街強押上車未果，只好釋放無辜員工，中和警方獲報日前逮陳男及共同夥共4人到案。警詢後將陳4人依妨害自由、傷害、組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中和警方去年底接獲桃園市警局轉報民眾遭人妨害自由案件，經追查發現被害人黃男（30歲）為中古車行業務，依朱姓老闆指示至新北市中和區烘爐地一帶跟客戶收取證件做為車輛過戶使用，依約到該址後竟遭3名男子包圍，持鋁棒攻擊其右腳更將其上銬帶至中和區中原五街一處社區大樓6樓拘禁看管。

隔天犯嫌又將黃男帶至朱姓老闆樓下要求黃姓被害人拐騙其老闆下樓，朱姓老闆下樓後，險遭對方多人欲強行押上汽車，幸好成功逃跑，無辜被押走的黃姓被害人最後被載至中和區環河西路路邊釋放。

據了解，起因為朱姓老闆（35歲）原與楊男（34歲）在桃園合資經營中古車行，因經營不善，楊不滿朱積欠150萬元債款，多次催討不成，委由竹聯幫仁堂明仁會陳姓幹部（19歲）夥同杜姓成員等4人追討債務，陳嫌即命小弟杜男、趙男、許男聯繫朱姓老闆假藉要買車過戶名義，試圖誘騙朱男見面，那知來的竟是無辜的黃姓業務員。

陳男等人將黃男押回後才發現押錯人，只好脅迫黃男協助拐騙朱男下樓，但朱男奮力反抗小弟還是沒押成功，事後只好把無辜的黃姓業務釋放。