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老人頻遭假親友詐騙 要解定存匯款員警及時攔阻保老本

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

老人頻遭假冒親友詐騙，要解除定存匯款；台南員警獲報及時攔阻、保住婦人存摺老本。白河警分局嘉獎成功攔阻詐騙出力員警，副分局長李昆燁今天代表分局長劉其賢至派出所頒發慰問禮券即時獎勵，肯定同仁辛勞。

白河分局表示，內角派出所長張哲銘昨值班時，74歲凃姓婦人進派出所說有問題要問警察；她說有歹徒要她匯款到指定帳戶，研判疑是詐騙手法，立即協助婦人查證是老套騙局，成功攔阻詐騙。

74歲凃姓婦人稱，日前接獲「姪子」來電，剛開始覺得電話號碼不對、與她姪子的聲音也不像，對方說是因剛換電話門號，要她重新加LINE方便日後通話，不疑有它就請孫子幫忙她加LINE。

歹徒接著陸續與婦人通話閒話家常，後來表示因在大陸經營口罩生意陪了50萬元，急需借50萬元周轉，婦人回話說她沒那麼多錢，「可是想說是自己姪子」、一時心軟幫忙無妨，因此跟對方說她「有一筆20萬元定期存款可以嗎」？對方立即回說「20萬元也可以」。

內角派出所長張哲銘表示，婦人信以為真拿了長年積蓄定存單，要到郵局辦解除定存與匯款，途中行經內角派出所前就順便進所詢問；耐心聆聽查證發現她姪子並未打電話向她借錢周轉，苦口婆心勸阻下才打消匯款念頭，保住婦人辛苦積蓄存款，婦人頻頻稱許深表感謝。

老人頻遭假親友詐騙要解除定存匯款台南員警及時攔阻。白河警副分局長李昆燁代表頒發慰問禮券即時獎勵。圖李昆燁／提供
老人頻遭假親友詐騙要解除定存匯款台南員警及時攔阻。白河警副分局長李昆燁代表頒發慰問禮券即時獎勵。圖李昆燁／提供
老人頻遭假親友詐騙，要解除定存匯款台南員警及時攔阻。記者周宗禎／翻攝
老人頻遭假親友詐騙，要解除定存匯款台南員警及時攔阻。記者周宗禎／翻攝
老人頻遭假親友詐騙，要解除定存匯款台南員警及時攔阻。記者周宗禎／翻攝
老人頻遭假親友詐騙，要解除定存匯款台南員警及時攔阻。記者周宗禎／翻攝
老人頻遭假親友詐騙，要解除定存匯款台南員警及時攔阻。記者周宗禎／翻攝
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詐騙 白河 LINE

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