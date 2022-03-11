影／警抓通緝犯連開8槍 擊中1歹徒腹部、1婦人遭流彈波及

台中市警四分局偵查隊今天下午據報大里區雲月汽車旅館有通緝犯，出動警網前往查緝，于姓通緝犯剛好退房，警尾隨至附近加油站時，偵查員上前攔查，于嫌猛踩油門駕車衝，撞到騎機車的李姓婦人，警方朝歹徒連開8槍，1槍擊中車後座的溫男腹部，而李婦被警方流彈打到左腳掌致骨折，警逮獲于等5嫌，並在車內查扣為數不少的毒品。

目擊者謝姓駕駛說，當時她在加油站加完油要洗車，前方有輛白色輛車也是加完油在等洗車，沒想到前方的白色轎車因警方敲車窗盤查，竟然先倒退，撞到她的車子後，往前加速駛離，結果撞到一名騎車婦人，婦人腳受傷，血流不止。

謝姓駕駛指出，警方見狀開槍射破車輪輪胎制止，車上共四男一女立即開車門逃跑，其中左後方一名男子中槍，不斷哀嚎，警方逐一追逐並制伏五人。她的車受損，但因為保險不理賠，只能向警方求償。

目擊者林姓攤商說，當時好像是警方跟蹤到加油站敲車窗盤查，結果第一輛白車上有數名男女要逃，引發槍戰，他連忙往旁邊閃避，最可憐是一名騎機車的婦人，這名婦人先被白車撞傷，後又被流彈打到。

四分局偵查隊警網5人，今天下午5時抵達大里雲月汽車旅館時，于姓通緝犯（侵占、贓物通緝犯）剛退房，警方尾隨其至中興路二段至新南路統一加油站時，因該部犯嫌車輛正加油完畢駛離之際，偵查隊遂上前攔查，嫌犯隨即猛加油門開車衝撞，不慎撞倒李姓婦人，歹徒企圖逃逸，並衝撞後方車輛試圖脫逃。

警方見狀，隨即朝駕駛座輪胎連續開8槍，造成歹徒車後座乘客溫男（毒品、竊盜前科）腹部中彈，而李姓婦人也被警方的流彈波及，打到李婦的左腳掌致骨折，駕車的于嫌及車內的同夥，紛紛下車逃逸，分別被警制伏。