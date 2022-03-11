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影／嚇！4顆土製炸彈藏紙箱 員警大喊後退

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林警分局莒光派出所接獲民眾檢舉洪姓男子涉嫌吸毒，今天清晨前往洪男住家查緝時，員警突踢到角落一紙箱，打開一看竟有4顆土製炸彈，當場大喊「後退」，經清查箱內竟還有手槍子彈，但洪男辯稱是朋友寄放，警方依槍砲彈藥刀械管制條例將洪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方接獲檢舉35歲洪男經常施用K他命及毒品咖啡包，今天清晨6點前往二林鎮斗苑路洪男住家搜索，雖未發現有毒品，但在搜索時，卻發現角落處有一暗門，一旁紙箱內竟有土製炸彈4顆、改造90手槍1支、BB彈手槍1支、槍枝零組件1批、改造工具、子彈13顆、黑色火藥2包等，讓警方也嚇一跳，當場逮捕洪男。

警方今天清晨趁洪男出門前突擊搜索，洪男平時擔任臨時工，他坦承有使用毒品，但辯稱這批槍械彈藥是朋友寄放，對於其說法，警方存疑，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送，擴大偵辦中。

員林警分局莒光派出所查獲洪男在二林住家內的暗門旁紙箱藏有大批土製炸彈、槍彈等，將他逮捕，擴大偵辦中。圖／警方提供
員林警分局莒光派出所查獲洪男在二林住家內的暗門旁紙箱藏有大批土製炸彈、槍彈等，將他逮捕，擴大偵辦中。圖／警方提供
員林警分局莒光派出所查獲洪男在二林住家內的暗門旁紙箱藏有大批土製炸彈、槍彈等，將他逮捕，擴大偵辦中。圖／警方提供
員林警分局莒光派出所查獲洪男在二林住家內的暗門旁紙箱藏有大批土製炸彈、槍彈等，將他逮捕，擴大偵辦中。圖／警方提供
員林警分局莒光派出所查獲洪男在二林住家內的暗門旁紙箱藏有大批土製炸彈、槍彈等，將他逮捕，擴大偵辦中。圖／警方提供
員林警分局莒光派出所查獲洪男在二林住家內的暗門旁紙箱藏有大批土製炸彈、槍彈等，將他逮捕，擴大偵辦中。圖／警方提供

毒品 炸彈

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