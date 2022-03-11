影／嚇！4顆土製炸彈藏紙箱 員警大喊後退

彰化縣員林警分局莒光派出所接獲民眾檢舉洪姓男子涉嫌吸毒，今天清晨前往洪男住家查緝時，員警突踢到角落一紙箱，打開一看竟有4顆土製炸彈，當場大喊「後退」，經清查箱內竟還有手槍子彈，但洪男辯稱是朋友寄放，警方依槍砲彈藥刀械管制條例將洪嫌移送彰化地檢署偵辦。

警方接獲檢舉35歲洪男經常施用K他命及毒品咖啡包，今天清晨6點前往二林鎮斗苑路洪男住家搜索，雖未發現有毒品，但在搜索時，卻發現角落處有一暗門，一旁紙箱內竟有土製炸彈4顆、改造90手槍1支、BB彈手槍1支、槍枝零組件1批、改造工具、子彈13顆、黑色火藥2包等，讓警方也嚇一跳，當場逮捕洪男。