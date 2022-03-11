中警埋伏汽車旅館抓槍砲通緝犯 4嫌犯拒捕1人中槍

台中市第四警分局今天下午越轄到大里區中興路抓一名槍砲通緝犯，據查該名歹徒在現場拒捕，衝撞警車，警方對空鳴槍無效，朝歹徒開槍，並將歹徒壓制，過程中有歹徒及一民眾受到輕傷，警方正在釐清相關案情。

據查，第四警分局今天下午接獲線報，大里區雲月汽車旅館有4名涉案犯嫌，其中一名為槍砲通緝犯，警方獲報到場時，歹徒剛好退房。

警方尾隨歹徒車輛至大里區中興路二段、新南路統一加油站時，因歹徒車輛正加油完畢駛離之際，警方上前攔查，歹徒隨即猛加油門開車衝撞，過程中不慎撞倒一名婦人，造成婦人腳踝受傷。

歹徒車輛企圖逃逸，並衝撞後方車輛，試圖脫困，警方見狀，隨即朝駕駛座輪胎開槍，造成歹徒車輛後座乘客腹部中彈，警方上前抓人，查獲駕駛車輛的歹徒是通緝犯，現場另查獲安非他命、毒品咖啡包等贓證物。