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彰基大樓擋泥牆坍塌 工人命危家屬放棄急救

中央社 / 彰化11日電

彰基醫院七期醫療大樓工程今天上午發生工安意外，操作怪手的施姓工人因擋泥牆坍塌遭活埋，被送往彰基醫院急救，施姓工人裝上葉克膜後狀況仍不樂觀，家屬下午決定放棄急救。

彰化縣消防局上午11時14分接獲報案指稱，彰基七期醫療大樓工地發生工安意外；消防隊員到場後發現，醫療大樓地下室工地擋泥牆突然坍塌，操作怪手的46歲施姓工人遭活埋，消防隊員及其他工人合力將塌陷的水泥牆搬開，救出施姓工人。

彰基急診室醫師倪渟淵接受媒體聯訪時指出，幫施姓工人安裝葉克膜後已恢復心跳，初步發現施男頭部、軀幹有壓砸傷，懷疑雙側肋骨骨折，左側可能有血胸，但施姓工人轉送加護病房後狀況一直未好轉，家屬下午決定放棄急救。

彰基醫院指出，醫師經家屬同意後，幫施姓工人拔除葉克膜等儀器，安排救護車讓施姓工人留最後一口氣回到彰化埔鹽鄉的老家。

彰基新建工程昨發生工安意外。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影
彰基新建工程昨發生工安意外。聯合報系資料照片／記者林敬家攝影

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