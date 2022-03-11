中和警開3槍1人右腦中彈 家屬泣訴：警察執法不當

新北市中和警方昨晚因賓士車懸掛假車牌拒檢逃，還沿路闖紅燈危險駕駛，警方連開3槍，導致後座乘客鍾男右腦中彈，昏迷指數5，鍾母今天下午在醫院外泣訴，「警察執法不當。」

鍾母說，醫院表示兒子的昏迷指數5，存活率只有10，因子彈貫穿腦部，無法做任何清創，因為一動刀可能就會像爆漿那樣，只能等待奇蹟，即使救活了也會變成植物人。

鍾母非常生氣表示，警察怎會如此執法不當，且警方還說，他們是對著輪胎射擊，但其實根本是對著汽車後方擋風玻璃開槍，子彈才會從坐在後座的兒子腦袋直接貫穿。

鍾母還說，派出所所長有對她說是誤射，且兒子根本沒有任何的前科，本來是一個很善良很帥的人，像個暖男，下班後想跟朋友去聚一聚，喝點酒，現在卻出事躺在醫院。

鍾母說，兒子因被詐騙集團坑了很多錢，不只兒子，連她也接到很多恐嚇電話，兒子才會躲起來，因找不到兒子去年11月才會去報失蹤人口，兒子原定今年底要跟女朋友結婚，沒想到現在躺在醫院一動也不會動。

同車乘客也被子彈擦傷臉部的洪男則說，開車的林男是很久前認識的朋友，昨晚和藍姓女友從宜蘭到台北來辦事後，找他聚一聚，原本是要到永和去吃宵夜，沒想到遇到警察攔查。

洪說，開車的林男遇到警察為何原因不停車，這部分他無法判斷，但是林男如果真的要跑，大可讓坐在後座都受傷的鍾男和他丟在路邊，自已逃跑，但他發現鍾男流血就停車，還下車回頭跑去找警察求救，且車上也沒有違禁品，因警方從後方開槍才會讓事情變成這樣。

中和警方表示，賓士車駕駛林男本身無照，又懸掛假車牌，拒檢逃離後沿路連續闖紅燈危險駕駛，警方沿路尾隨，至中和區中正景平路口，該車衝撞停等紅燈車陣車輛，顯然造成用路人危害，警方基於保護其他用路人生命、財產安全，依據警械使用條例規定，選擇較小危害方式，朝該車左後車輪擊發3槍，欲嚇阻該車繼續衝撞行為，但該車仍持續高速行駛逃離現場。