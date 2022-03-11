8歲女童淚求留在台灣 呂秋遠提跨國婚姻監護權的9點關鍵

8歲女童手寫信，希望能留在台灣。圖擷自 愛音樂的阿晃臉書

廣播電台《好事903》主持人阿晃在臉書分享一則空姐媽媽失去女兒的監護權故事，貼出八歲女童的手寫請願信，並懇請大家一起幫忙他們，其中被點名的律師呂秋遠在臉書提出九點看法，並表示：「如果真要找我幫忙，我會想辦法的」。

台灣詹姓空姐多年前認識義大利富商，後來她發現男方會外遇及家暴，決定分手，兩人開始為女兒的監護權跨海相互提告。近期台灣更一審將女童監護權判給男方，女童將在3月14日離開台灣。最近女童的一封手寫信，內容多次提及「想留在台灣」，引起律師呂秋遠關注。

呂秋遠解釋：「他們在訴訟期間，法院有一個暫時處分，讓爸爸可以定期探視小孩。爸爸竟然把孩子帶回義大利，媽媽就到義大利把小孩帶回來。爸爸則是在義大利提起誘拐小孩的訴訟，媽媽於是不敢再回去義大利，並且在台灣對爸爸提告，法院認為，兩個人都有錯，但是媽媽比較嚴重，所以判給爸爸」。

呂秋遠在臉書提出九點看法，他認為：「基本上，要判斷法官重視什麼，要靠律師的經驗，還有訪視報告怎麼寫。然而，相同的情況，遇到不同的法官，可能結果就會不一樣，這很讓人挫折」。但他對於此案細節他不清楚，不能給予評論，只能對跨國婚姻的監護權通案提出一些意見。

首先，如果孩子一直在台灣生活，通常就對台灣人有利；反之，法院通常會尊重原來生活的國家法律規定，一旦決定住在國外，那就要有孩子不會留在台灣的心理準備，法院不一定會保障一直在國外的台灣人。第二，不要以為外國公約沒用，雖然我們不是海牙公約的簽約國，但政府經常會為成為先進國家，向歐美國家看齊，所以自動配合。

第三，如果在國外居住，請不要在未經配偶的同意下，把小孩帶回國，基本上，國外法院經常認為，這是誘拐小孩的行為，會有起訴而且通緝、判刑的高度可能。第四，如果在台灣居住，當感情不太好時，請不要隨便讓配偶把孩子帶回母國，外國人的母國有時會突然不適用海牙公約，偏袒他們的國民。

第五，若在台灣打訴訟，不要太相信法院給予的暫時處分，有些搶小孩的父母，會在暫時處分通過，可以探視小孩後，就決定撤告，讓暫時處分失效，光明正大的把小孩帶走。六，小孩的國籍很重要，當小孩取得配偶的國籍，在法律上就是他們國家的人，若把他們國家的小孩帶回台灣，特別是歐美國家的人，當然是誘拐他們國家的兒童，所以婚姻如果還沒有很穩固，別輕易讓孩子入他們國籍。

第七，法院應該要理解孩子被帶走時，媽媽在異國孤苦無依的慘狀，不要老是想著公約條文的規定，當孩子被帶到國外去，媽媽還能把孩子帶回來是很厲害的，把這個當作不友善父母的證據，可能會有點不近人情。第八，孩子的意願當然重要，但這是在12歲以後才會比較明顯影響法院的決定。法院也不是無條件就接受孩子的想法，還是要看孩子有沒有受到父母衝突的影響，產生嚴重的忠誠議題。九，友善父母是互相的，法院不要老是要求某一方友善，但是對另一方的胡作非為視若無睹，這樣會很令人不爽。

最後，呂秋遠表示，此案件若要找他幫忙，他會想辦法的。

許多網友留言表示對他的感謝，「看了真的好難過⋯辛苦懷胎的孩子，希望能順利留在媽媽身旁」、「律師加油…希望小女孩如願留在台灣」、「異國婚姻真的不容易，如果又不幸走上離婚這一步，還得面對爭權問題真的會讓人焦頭爛額，只能默默獻上祝褔」。