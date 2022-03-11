影／聚眾鬥毆暴力討債 新北警自辦掃黑逮竹聯天道34人

新北市警局自3月7日起報請新北地檢署檢察官指揮，執行自辦「掃黑行動專案」，追查暴力犯罪幕後首惡，截至3月11日，共掃蕩竹聯幫、天道盟等幫派組合分子，檢肅治平對象6人、成員28人到案。新北市警局展現「幫派零容忍」執法態度，處理街頭聚眾鬥毆案件除啟動快打機制，再分析黑道幫派背景涉入詐欺或暴力討債等犯行，後續啟動第二波打擊黑道幫派首惡檢肅到案，依組織犯罪依法辦。

警方指出，近年竹聯幫仁堂明仁會以大台北為據點，在各地設立分會，專營詐欺集團、從事暴力討債、打架滋事為犯罪手段，嚴重影響治安，明仁會幹部古男（40歲）組成暴力討債集團，在三峽地區從事不法放款，陳姓被害人無力償古竟率眾當街打人，持磚塊重擊被害人頭部逼債，去年6月中假借幫助黃姓民眾仲介房屋、土地買賣等事由，強索仲介費，限制行動其自由且以棍棒毆打，強迫被害人簽下高額本票，刑大與三峽警分局專案小組報請新北地檢指揮偵辦，3月8日持拘票拘提首惡古男及劉姓成員共5人到案。

竹聯幫明仁會幹部林男（30歲）組成詐欺車手集團，因旗下詐欺車手黑吃黑，脅迫林姓車手友人李姓及林姓被害人負責償還債務並施以拘禁，期間不斷用鋁棒等物毆打、凌虐被害人，全案經刑大、中和警分局共組專案小組報請新北檢指揮偵辦，3月8日持拘票拘提林男及成員等8人到案。

中和警方3月7日拘提明仁會幹部陳男（19歲）及杜姓成員等4人到案。陳姓幹部於去年3月間因與車行老闆有債務糾紛，率眾毆打車行員工並將其押至幫派據點，脅迫車行老闆出面處理債務，手段極為兇殘。

永和警方3月9日拘提竹聯幫仁堂明仁會幹部林男及陳姓成員等6人到案。林姓幹部於去年利用買賣靈骨塔可獲利之假消息，藉由網路宣傳並對不知情民眾進行詐騙，不法利益高達數千萬元。

三重警方3月9日拘提非註記幫派組合首要陳男（39歲）及成員等4人到案。陳男涉由其配偶邱女（20歲）假借性交易仙人跳方式誘騙被害人上當，再由陳男率眾闖入，以被害人與其配偶有染為由痛毆並要求支付賠償，危害治安甚鉅。