義大利富商與空姐搶8歲女童案 法院曾裁定要把女還父

台灣詹姓空姐與義大利富商爭女案，台北地院家事法庭今年1月6日裁定，由父親單獨行使8歲女童親權。在此之前，藍姓義大利富商曾將女兒以奶奶病重名義帶回義大利，而詹女則以護照遺失方式把女兒搶回台灣。法院2019年10月31日裁定詹女應將女兒返還父親。

藍姓義大利籍男子主張，他與詹女在2007年間在台灣交往，2014年2月4日未婚生下女兒，由他擔任主要照顧者，女方每個月一半有上時間不在台，僅短暫未出勤時照顧女兒。2016年3月，女兒讀北市幼兒園，由他負責學雜費及接送事宜。

2017年12月間，因居義大利的奶奶病重，帶女兒回義大利與家人相聚，詹女竟以不實情事提出改定親權聲請即暫時處分。2019年1月間，詹女至義大利與女兒會面，卻擅自更改行程，謊報遺失女兒護照而另申請補辦，未經他同意就逕將女兒帶回台灣。

同年2月間，女兒的爺爺出門想找孫女，卻發生嚴重車禍，住院觀察中，加裝心搏器，情況不樂觀，3月起呼吸無力，進食困難，一直詢問何時可以見到孫女。由於詹女承認女兒有心理創傷跡象，卻不透露其生活安排，有改定子女會面交往的急迫性。

詹女表示，女兒在台灣出生成長受教育，中文為在家唯一語言，藍男將女兒滯留於義大利一年，違反我國判決與海牙公約。他訛詐她簽名同意，謊稱只需20天聖誕假期赴義大利探視他祖母，就帶女兒返台，卻提前帶她離開。

經義大利領事官親訪藍男住處及女兒學校，確認孩子與母親和外婆之間有強烈情感聯繫，對義大利並沒有特別懷念，偶爾提到父親但帶有情感，女兒呈現極好的身心健康狀態，安置於充滿愛心與熱情的社會和家庭環境中等情，確為子女最佳利益。

法院指出，雙方是女兒共同親權人，台灣為女兒慣居地，藍男雖2017年12月間雖取得詹女同意帶女兒去義大利探親，但他沒經過同意就提早出境，還未遵期將女兒帶回台灣，這種非法移置女兒的行為，致有礙詹女行使親權，符合海牙公約國際誘綁子女要件。

詹女以「遺失為由」申請補發女兒護照，但沒有此事，她以違反刑事手段達成移置女兒目的，這種國際誘綁子女事件，不僅不能以藍男先行非法而合理化其行為，且她的手段更應受非難。