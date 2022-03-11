快訊

俄烏大戰之際看美軍是否協防台灣 美民眾多不願冒險

拒承諾不停電 蘇貞昌反嗆蔣萬安：你承諾反攻大陸

義大利富商與空姐搶8歲女童案 法院曾裁定要把女還父

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

台灣詹姓空姐與義大利富商爭女案，台北地院家事法庭今年1月6日裁定，由父親單獨行使8歲女童親權。在此之前，藍姓義大利富商曾將女兒以奶奶病重名義帶回義大利，而詹女則以護照遺失方式把女兒搶回台灣。法院2019年10月31日裁定詹女應將女兒返還父親。

藍姓義大利籍男子主張，他與詹女在2007年間在台灣交往，2014年2月4日未婚生下女兒，由他擔任主要照顧者，女方每個月一半有上時間不在台，僅短暫未出勤時照顧女兒。2016年3月，女兒讀北市幼兒園，由他負責學雜費及接送事宜。

2017年12月間，因居義大利的奶奶病重，帶女兒回義大利與家人相聚，詹女竟以不實情事提出改定親權聲請即暫時處分。2019年1月間，詹女至義大利與女兒會面，卻擅自更改行程，謊報遺失女兒護照而另申請補辦，未經他同意就逕將女兒帶回台灣。

同年2月間，女兒的爺爺出門想找孫女，卻發生嚴重車禍，住院觀察中，加裝心搏器，情況不樂觀，3月起呼吸無力，進食困難，一直詢問何時可以見到孫女。由於詹女承認女兒有心理創傷跡象，卻不透露其生活安排，有改定子女會面交往的急迫性。

詹女表示，女兒在台灣出生成長受教育，中文為在家唯一語言，藍男將女兒滯留於義大利一年，違反我國判決與海牙公約。他訛詐她簽名同意，謊稱只需20天聖誕假期赴義大利探視他祖母，就帶女兒返台，卻提前帶她離開。

經義大利領事官親訪藍男住處及女兒學校，確認孩子與母親和外婆之間有強烈情感聯繫，對義大利並沒有特別懷念，偶爾提到父親但帶有情感，女兒呈現極好的身心健康狀態，安置於充滿愛心與熱情的社會和家庭環境中等情，確為子女最佳利益。

法院指出，雙方是女兒共同親權人，台灣為女兒慣居地，藍男雖2017年12月間雖取得詹女同意帶女兒去義大利探親，但他沒經過同意就提早出境，還未遵期將女兒帶回台灣，這種非法移置女兒的行為，致有礙詹女行使親權，符合海牙公約國際誘綁子女要件。

詹女以「遺失為由」申請補發女兒護照，但沒有此事，她以違反刑事手段達成移置女兒目的，這種國際誘綁子女事件，不僅不能以藍男先行非法而合理化其行為，且她的手段更應受非難。

法院裁定，詹女應將未成年女兒交付給藍男，且在台北地院改定親權一審裁定前，藍男得帶女兒出境至義大利同住，但詹女每半年可以與女兒在台灣同住兩週，日期由雙方自行協議，機票費用各負擔一半。女兒住在義大利時間，詹女可以書信、通訊軟體聯絡。

台灣詹姓空姐與義大利富商爭女案，台北地院家事法庭今年1月6日裁定，由父親單獨行使8歲女童親權。圖／本報資料照
台灣詹姓空姐與義大利富商爭女案，台北地院家事法庭今年1月6日裁定，由父親單獨行使8歲女童親權。圖／本報資料照

義大利 護照

延伸閱讀

空姐與義國富商爭監護權輸了 8歲女童寫信求小英總統：想留台灣

食譜／菠菜起司義大利寬麵 營養豐富色澤豔麗令人回味

用義大利料理啟發學生味蕾 新港國小邀美食名家開講

價值近200億「神秘超級遊艇」泊義大利港 船主疑為普亭

相關新聞

義大利富商與空姐搶8歲女童案 法院曾裁定要把女還父

台灣詹姓空姐與義大利富商爭女案，台北地院家事法庭今年1月6日裁定，由父親單獨行使8歲女童親權。在此之前，藍姓義大利富商曾...

檢說不出「藍色行李箱」有啥 林姿妙女兒維持40萬交保

宜蘭縣長林姿妙女兒林羿伶涉弊案，上月23日被檢方依涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌聲押禁見，宜蘭地方法院諭知無保請回，檢方不服抗...

屏東枋寮鄉長陳亞麟捲弊案 檢方認涉貪重大聲押

屏東枋寮鄉長陳亞麟捲入鄉內的工程弊案，案經屏東地方檢察署偵辦後，檢方認為陳亞麟與黃姓男子涉貪重大，今天向屏東地方法院聲請...

空姐與義國富商爭監護權輸了 8歲女童寫信求小英總統：想留台灣

台灣詹姓空姐與義大利富商爭奪女兒的監護權多年，台灣法院更一審宣判監護權給男方。這名8歲女童手寫一封信，信中表示自己想要留在台灣，不願意離開媽媽，希望蔡英文總統與法官可以聽到她的心聲。

影／聚眾鬥毆暴力討債 新北警自辦掃黑逮竹聯天道34人

新北市警局自3月7日起報請新北地檢署檢察官指揮，執行自辦「掃黑行動專案」，追查暴力犯罪幕後首惡，截至3月11日，共掃蕩竹...

車內藏衝鋒槍 遭警攔檢查獲 辯稱：車主不是我

新北市保大員警前晚在板橋區華江橋下橋處攔查廖姓男子駕駛的藍色汽車，車內搜出折疊式衝鋒槍及子彈33顆及兩面遺失車牌，廖男辯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。