屏東枋寮鄉長陳亞麟捲弊案 檢方認涉貪重大聲押

屏東枋寮鄉長陳亞麟捲入鄉內的工程弊案，案經屏東地方檢察署偵辦後，檢方認為陳亞麟與黃姓男子涉貪重大，今天向屏東地方法院聲請羈押禁見。圖／取自陳亞麟臉書 屏東枋寮鄉長陳亞麟捲入鄉內的工程弊案，案經屏東地方檢察署偵辦後，檢方認為陳亞麟與黃姓男子涉貪重大，今天向屏東地方法院聲請羈押禁見。

屏東地方檢察署今天發布新聞稿指出，被告陳亞麟及黃姓男子，共同涉嫌違反貪污治罪條例第4條第1項第3款之經辦公用工程收取回扣罪嫌，及政府採購法第87條第3項之以詐術使投開標發生不正確結果等罪嫌重大。因2人所犯為5年以上之重罪，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，認有羈押之必要，11日向屏東地院聲請羈押禁見。

去年8月，屏檢偵辦枋寮鄉公所工程弊案，搜索鄉公所並傳喚包括陳亞麟在內等相關人員，偵訊結果，當時陳亞麟無保請回；未料時隔半年，昨天檢方再度發動搜索陳亞麟的住家及公所等8處，並帶回8人訊問。