聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東枋寮鄉長陳亞麟捲弊案 檢方認涉貪重大聲押
屏東枋寮鄉長陳亞麟捲入鄉內的工程弊案，案經屏東地方檢察署偵辦後，檢方認為陳亞麟與黃姓男子涉貪重大，今天向屏東地方法院聲請羈押禁見。
屏東地方檢察署今天發布新聞稿指出，被告陳亞麟及黃姓男子，共同涉嫌違反貪污治罪條例第4條第1項第3款之經辦公用工程收取回扣罪嫌，及政府採購法第87條第3項之以詐術使投開標發生不正確結果等罪嫌重大。因2人所犯為5年以上之重罪，且有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，認有羈押之必要，11日向屏東地院聲請羈押禁見。
去年8月，屏檢偵辦枋寮鄉公所工程弊案，搜索鄉公所並傳喚包括陳亞麟在內等相關人員，偵訊結果，當時陳亞麟無保請回；未料時隔半年，昨天檢方再度發動搜索陳亞麟的住家及公所等8處，並帶回8人訊問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言