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車內藏衝鋒槍 遭警攔檢查獲 辯稱：車主不是我
新北市保大員警前晚在板橋區華江橋下橋處攔查廖姓男子駕駛的藍色汽車，車內搜出折疊式衝鋒槍及子彈33顆及兩面遺失車牌，廖男辯稱，車主是向已入監友人借來，否認擁槍。警詢後昨依違反槍砲及侵占罪嫌送辦。
新北保安大隊第二中隊員警9日凌晨1時40分在板橋區華江橋下橋處執行路檢勤務，發現21歲廖姓男子駕駛的藍色汽車形跡可疑，攔停盤查過程中，廖男神色有異、支支吾吾，員警先在駕駛座下方發現2面遺失車牌，仔細檢視車內，發現排檔桿異常突出且鬆脫，疑似藏有可疑物品，撥開後赫見1把罕見的折疊式衝鋒槍，隨後又再後車廂起獲彈匣3個及子彈33顆。
「車子是借來的，我不知道車上有槍。」廖男見警方查獲槍彈，當場喊冤，辯稱因該車車主周姓男子因案入監，只是借車代步，不清楚車上藏有槍彈。警詢後昨依違反槍砲及侵占罪嫌移送新北地檢署偵辦，並溯源追查槍彈來源。
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