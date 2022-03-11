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影／每月領2萬幫販毒集團種大麻 農夫面臨10年以上重刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

賴姓農夫受雇於綽號「小羘」的販毒集團，每月可獲2萬元報酬，去年8月承租位於苗栗市區的3樓透天厝，涉嫌為販毒集團種植大麻，今年初曾交貨給販毒集團，經台中市刑大接獲線報，本月9日前往搜索，查扣現場大麻活株155株、乾燥大麻花成品1包2袋、乾燥半成品、大麻種子4包、烘乾設備等物，警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送苗栗檢署偵辦，檢察官聲請羈押禁見獲准。全案由警方持續追查上手。

賴姓農夫（43歲）為販毒集團種植大麻，每月領取微薄費用，從去年8月至落網，先後領取16萬報酬。而毒品危害防制條例第4條規定，製造、運輸、販賣第二級毒品者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。警方呼籲，切勿貪圖一時小利，換得終生牢獄，一輩子就完了。

台中市刑警大隊日前接獲線報，指稱在苗栗縣頭份市區1棟3樓透天厝有人在屋內種植大麻，經警方持續跟監、埋伏、蒐證，報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，見時機成熟，於本9日執行搜索，當場查獲賴姓農夫。

現場扣得大麻活株155株、乾燥大麻花成品1包(毛重6公克)、乾燥半成品2袋(毛重71.2公克)、大麻種子4包、烘乾設備2臺、剪碎器具1支、磅秤2臺、密封機1臺、現金新台幣3萬800元、行動電話2支及栽種大麻器具一批等贓證物，一舉破獲大麻製毒工廠。

警方調查，販毒集團「小胖」等人，去年7、8月間與賴姓農夫接觸，由賴出面承租位於苗栗市區的透天厝，販毒集團雇用賴男於該處當農夫照料大麻，打造專屬的大麻培育室，從栽種幼苗、細心照料到開出大麻花、結成種子，栽種技術一流，而賴姓農夫僅領取微薄費用（每月2萬元），24小時替人種植大麻，現面對10年以上重刑後悔莫及。

警方查出，以「小胖」為首的販毒集團，派不同成員與賴姓農夫接觸，並了解大麻成長情形，至今年初賴男曾交貨一批，由販毒集團成員販售，警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送苗栗檢署偵辦，檢察官聲請羈押禁見獲准。全案由警方持續追查上手、及大麻成品銷售管道。

賴姓農夫涉嫌為販毒集團種植大麻，台中市警局霹靂幹員前往苗栗市區3樓透天厝破獲大麻種植工廠。圖／警方提供
賴姓農夫涉嫌為販毒集團種植大麻，台中市警局霹靂幹員前往苗栗市區3樓透天厝破獲大麻種植工廠。圖／警方提供
賴姓農夫受雇於綽號「小羘」的販毒集團，涉嫌為販毒集團種植大麻，經台中市警局員警破獲，查扣現場大麻活株155株、乾燥大麻花成品1包2袋、乾燥半成品、大麻種子4包、烘乾設備等物。圖／警方提供。
賴姓農夫受雇於綽號「小羘」的販毒集團，涉嫌為販毒集團種植大麻，經台中市警局員警破獲，查扣現場大麻活株155株、乾燥大麻花成品1包2袋、乾燥半成品、大麻種子4包、烘乾設備等物。圖／警方提供。
賴姓農夫受雇於綽號「小羘」的販毒集團，涉嫌為販毒集團種植大麻，經台中市警局員警破獲，查扣現場大麻活株155株、乾燥大麻花成品1包2袋、乾燥半成品、大麻種子4包、烘乾設備等物。圖／警方提供。
賴姓農夫受雇於綽號「小羘」的販毒集團，涉嫌為販毒集團種植大麻，經台中市警局員警破獲，查扣現場大麻活株155株、乾燥大麻花成品1包2袋、乾燥半成品、大麻種子4包、烘乾設備等物。圖／警方提供。
賴姓農夫受雇於綽號「小羘」的販毒集團，涉嫌為販毒集團種植大麻，經台中市警局員警破獲，查扣現場大麻活株155株、乾燥大麻花成品1包2袋、乾燥半成品、大麻種子4包、烘乾設備等物。圖／警方提供。
賴姓農夫受雇於綽號「小羘」的販毒集團，涉嫌為販毒集團種植大麻，經台中市警局員警破獲，查扣現場大麻活株155株、乾燥大麻花成品1包2袋、乾燥半成品、大麻種子4包、烘乾設備等物。圖／警方提供。

大麻 販毒 毒品

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