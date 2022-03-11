空姐與義國富商爭監護權輸了 8歲女童寫信求小英總統：想留台灣

圖擷自 愛音樂的阿晃臉書

台灣詹姓空姐與義大利富商爭奪女兒的監護權多年，台灣法院更一審宣判監護權給男方。這名8歲女童手寫一封信，信中表示自己想要留在台灣，不願意離開媽媽，希望蔡英文總統與法官可以聽到她的心聲。

2019年媒體就曾報導這起事件，詹姓空姐因為工作關係認識這名義大利富商，婚外富商外遇、家暴行為讓她決定離婚，但女兒的監護權讓她面臨官司多年，男方曾到台灣將女兒帶走，她也曾到義大利帶回女兒，因而被男方提告擄拐兒童並勝訴，讓她不敢再回到義大利。後來轉在台灣打監護權官司，但最後更一審法官將監護權判給了男方。

如今這名女童已經8歲，即將在14日被父親帶走。廣播電台《好事903》主持人阿晃在臉書貼出女童的手寫信，信中寫著「我在台灣出生長大，今年3月14日我會被爸爸帶走，但是我想要留在台灣跟媽媽、阿嬤、阿公在一起生活。我想留在台灣，這裡是我熟悉的地方，有我愛的朋友...」，「小英總統、法官們可以聽我的意願嗎？」，信中還說到自己在台灣生活很快樂，如果我被帶離開我最愛的、超級愛的媽媽，我的心會碎掉。她再三提到希望可以聽到她的意願，「上次我有跟媽媽去台北找法官阿姨，沒有見到法官阿姨，所以希望寫信有用，可以讓大家知道我的意願。」

阿晃在臉書上分享這封信，很沈痛的說「有沒有什麼事，比一個孩子離開母親還要痛苦的呢」，說這名媽媽努力過，身心俱疲的同時，台灣的法律將監護權判給男方，「我驚訝了，原來台灣的法律是沒有辦法保護台灣人，沒有辦法保護一個弱勢的母親，一個只有這個女兒，其他一無所有的母親，也許台灣沒有像烏克蘭一樣的戰爭，但卻也發生了孩子離開母親降的遺憾事件」，懇請大家一起幫忙她們。