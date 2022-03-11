影／攜毒咖啡包闖紅燈拒檢 男吞34張罰單恐罰逾5萬
新北市新莊區一名33歲蕭姓男子，昨天晚上攜帶毒咖啡包騎車闖紅燈，遇警還攔檢不停，沿路違規騎車逃逸。16分鐘後被線上警力攔截圍捕，蕭男不願配合盤查，還趁隙把毒咖啡包丟棄地上，被警方發現帶回偵辦，偵詢時，蕭男坦承持有毒咖啡包，警詢後依毒品罪嫌送辦，另交通違規部分則開出34張罰單。
經查證，33歲蕭姓男子，家住三重區，是轄區列管毒品、治安顧慮人口。昨天晚上9時許，他攜毒咖啡包，騎車經新北市新莊區福壽街與昌隆街口，準備騎返回家，卻在路口違規闖紅燈，被轄區巡邏警發現愈趨前攔下盤查。
怎料，蕭男拒檢加快油門逃逸，警方通報線上警力支援，並鳴笛尾後追去。只見蕭男沿途於幸福路、中正路沿線逆向違規、闖紅燈、危險蛇行，騎上大漢橋直下板橋端，違規迴轉又騎上大漢橋，逃逸16分鐘終於在新莊區中正、思源路口大漢橋下方，被15名線上警力攔截圍捕。
警盤查時，蕭男不願配合，被警方噴辣椒水壓制，竟趁隙把6包毛重24.09公克的毒咖啡包丟棄於身旁，但仍被警方發現，一併帶回偵辦。偵詢時蕭男坦承持有毒品咖啡包，辯稱「自己是毒品人口及治安顧慮人口，不想被警察問東問西，才會逃逸」，警詢後依毒品罪嫌送辦，另針對連續交通違規部分，則開出34張罰單，恐挨罰5萬3400元。
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