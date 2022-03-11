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新北中和深夜槍響 賓士車拒檢逃逸 警開3槍1人右腦中彈

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市一輛掛假車牌的賓士車，昨晚拒檢一路竄逃，最終在中和區圓通路286巷停下就逮。記者翁至成／攝影
新北市一輛掛假車牌的賓士車，昨晚拒檢一路竄逃，最終在中和區圓通路286巷停下就逮。記者翁至成／攝影
新北市中和區昨天深夜發生警匪追逐槍案，員警巡邏時發現一輛賓士車掛假車牌，欲上前攔查，車上4人卻拒檢竄逃，警方情急之下連開3槍，後座1人頭部中彈，送醫搶救中，情況尚未穩定。

據了解，中和警方昨天晚上11點多，在中正路與南山路口，盤查一輛灰色賓士轎車，發現他們大燈未開又懸掛假車牌，遂趨前盤查，孰料對方心虛拒檢逃逸。

警方鳴笛在後緊跟，同時呼叫攔截圍捕，賓士車上等4人仍不就逮，甚至欲衝撞員警。

賓士車當時車速飛快，警方怕波及無辜，急忙下拉滑套連開3槍，車身中2槍，其中1槍貫穿後打中右後座鍾姓男子（27歲）頭部，頓時血流如注。

誇張的是，縱使車上有人中彈還不停車，直到鍾男快支撐不住，林姓男駕駛（29歲）才停下；警方立刻上前控制4人，並緊急協助中彈鍾男送醫。

警方調查，駕駛林男與右前座藍姓女子（21歲）是情侶，後面則是坐鍾男與洪姓男子（29歲）。

據悉，當時他們4人要去酒吧喝酒狂歡，供稱因緊張，所以「車子才停不下來」；後座洪男還欲推卸責任，說「駕駛不停車，怪我囉？我能怎麼辦，難道跳車嗎？」

警方並未在車上查獲違禁品。經查，車上4人均惡性重大，有結夥攜凶強盜、毒品、槍砲、傷害、鬥毆等前科；詳細案情待警方進一步釐清。

警方將賓士車拖走後，清洗地上殘留血跡。記者翁至成／攝影
警方將賓士車拖走後，清洗地上殘留血跡。記者翁至成／攝影
賓士車後擋風玻璃清晰可見2顆彈孔。記者翁至成／攝影
賓士車後擋風玻璃清晰可見2顆彈孔。記者翁至成／攝影
29歲林男昨晚開賓士車載女友與2名友人要去喝酒，因懸掛假車牌被警方盯上，卻拒檢一路竄逃，直到後座友人頭部中彈才停車。記者翁至成／攝影
29歲林男昨晚開賓士車載女友與2名友人要去喝酒，因懸掛假車牌被警方盯上，卻拒檢一路竄逃，直到後座友人頭部中彈才停車。記者翁至成／攝影
拒檢賓士車上共4人，右後座鍾男頭部中槍，送醫搶救；其餘3人蹲坐路邊，即使友人中彈，仍未見悔意，態度囂張極不配合。記者翁至成／攝影
拒檢賓士車上共4人，右後座鍾男頭部中槍，送醫搶救；其餘3人蹲坐路邊，即使友人中彈，仍未見悔意，態度囂張極不配合。記者翁至成／攝影
賓士車右後座鍾男頭部中彈，車身明顯可見多處血跡。記者翁至成／攝影
賓士車右後座鍾男頭部中彈，車身明顯可見多處血跡。記者翁至成／攝影
新北市一輛掛假車牌的賓士車，昨晚拒檢一路竄逃，最終在中和區圓通路286巷停下就逮。記者翁至成／攝影
新北市一輛掛假車牌的賓士車，昨晚拒檢一路竄逃，最終在中和區圓通路286巷停下就逮。記者翁至成／攝影

【中央社新北11日電】

新北1輛懸掛假車牌的轎車，因拒絕警方攔檢盤查，10日深夜衝撞造成市民受傷後逃逸；警方朝車輪開槍嚇阻，右後座鍾姓男子中彈送醫，警方清查其身分是家屬報警協尋的失蹤人口。

新北市中和警分局今天凌晨發布簡訊表示，1輛銀色賓士轎車10日深夜行經中和區中正路、南山路口，中原派出所警方攔查臨檢時，發現其懸掛車牌的資料與賓士車不相符，懸掛的是其他輛車的偽造車牌，疑似有不法意圖。

警方說，駕駛在攔查時並不停車並衝撞前方的車輛，員警為避免轎車持續危害用路人安全，對轎車左後車輪附近開3槍，企圖威嚇阻止轎車繼續衝撞。

警方說，轎車衝撞前方車輛後加速逃離現場，警方緊追在後，線上警網呼叫快速打擊部隊出動支援；最後警力攔截圍捕下，於中和區圓通路查獲逃逸賓士轎車。

警方發現，轎車後車窗遭槍擊碎裂並有彈孔，後保險桿與車身在衝撞過程毀損，其中，有1名乘客中彈被救護車送往醫院急救，警方漏夜採證調查動機與過程。

警方初步調查，車上包括駕駛共有4人，駕駛為29歲林男，副駕駛座為21歲藍女、左後方乘客是29歲洪男，右後方乘客為27歲鍾姓男子。中彈的鍾男是家屬報警請求協尋多日的失蹤人口。

警方說，車上4人經查有結夥攜凶器強盜、毒品危害防治條例、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害、違反廢棄物清理法、偽造文書、行使偽造特種文書、鬥毆與不能安全駕駛等多項刑事紀錄。

警方說，因轎車駕駛逃逸時已衝撞民眾車輛，且造成民眾受傷後警方才開槍制止逃逸；開槍員警勇於任事，為保護自己與同事及其他用路人安全，選擇第一時間對左後輪附近開槍阻止威嚇，企圖避免持續危害，員警若不及時阻止恐造成後續更多傷害。

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