影／警持搜索票查毒案 屁孩不爽誣警違法搜索秒打臉

昨天深夜，新北市蘆洲警方持搜索票，前往中正路一間公廟辦公室搜索，當場查獲毒品K他命殘渣袋，並帶回2少、2男偵辦，警詢後依毒品罪嫌函送4人法辦。怎知，4人不滿警方搜索，竟在臉書誣警「員警濫權違法搜索廟宇辦公室」遭警回文澄清打臉，對於不實指控警違法搜索，轄區警表示遺憾外，民眾違法行為一定究辦到底。

經查證，日前蘆洲警方獲報，新北市蘆洲區中正路一間公廟辦公室，每晚出入分子複雜，疑有不法情事，派員埋伏監控。昨天深夜，大批警力荷槍實彈，手持新北地方法院聲請的搜索票到場搜索。

辦公室內柯男（21歲）、高男（20歲）及2名未成年少年在場，見大批警力衝進，倉皇將毒品k他命殘渣袋撥掉地上。眾警告知在場4人「我們有核發搜索票，在場第三人都可以進行搜索！」便要求4人進行拍搜與辦公室內搜索，隨後在地上發現k他命殘渣袋，連同在場4人一併帶回偵辦，警詢後依毒品罪嫌函送4人。

孰料，4人不爽被警搜索，竟截錄警方在辦公室內對他們搜索的監視器畫面，上傳臉書《爆料公社(官方粉專專屬)》並貼文誣指警方「蘆洲分局未持搜索票，濫用職權強逼4名年輕人脫衣脫褲……這個社會是沒有人權了？」等話討拍，但網友不領情，反而一面倒上去留言指責4人不對。

連派出所長也親上火線澄清「……持新北地院所發之搜索票前往該址查處，並起獲違法毒品，現場四名涉嫌人及在場人均依法偵辦。」駁斥屁孩誣指員警沒有搜索票，違法搜索之事。