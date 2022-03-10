影／屢次搗毀被害人住家物品暴力討債 警收網逮7嫌送辦

吳姓男子涉嫌誆騙周姓男子欠下賭資，簽下280萬元本票，再恐嚇家屬給錢消災；也曾為了追討債務，派小弟到陳姓被害人家中搗毀物品。新北市瑞芳警分局蒐證後，將吳男等7名幫派成員帶回調查，今依恐嚇取財、毀損罪嫌和違反組織犯罪防制條例移送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局偵查隊接獲被害人報案，指控吳男以討債為藉口，多次到他的家中搗毀物品、丟擲酒瓶，令他不堪其擾。警方蒐證完成後，昨天和今天分頭出擊，持搜索票和拘票到瑞芳、三重和基隆多處地點搜索，把吳男等7人帶回偵詢。

據了解，40多歲吳男以天道盟太陽會成員身分向人恐嚇取財，109、110年間設局誆騙周男欠下大筆賭資，再強迫周簽下280萬元本票，恐嚇家屬給錢消災。周也曾憑空捏造債務，向李姓被害人家屬恐嚇取財35萬元得逞。吳嫌為了證明自己的幫派背景和實力，還曾傳送自己被警方列為治平專案查辦的新聞連結給被害人。